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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات رفع الإشغالات

لمواجهة كورونا.. مصادرة 32 شيشة من الكافيهات المخالفة في البحيرة

حملات رفع الاشغالات
حملات رفع الاشغالات

أكد  اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، استمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الاحترازية  للحد من انتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتسيير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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حملات رفع الإشغالات 

 

وفي نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات إشغال مكبرة أسفرت عن رفع الآتي:-

- ١٧٦ حالة إشغال طريق مخالف  وغلق ٦ مقاهي ومصادرة ٤ مكبرات صوت وتحرير ٤٦ محضر بيئة وعدم ارتداء كمامة ومصادرة ٢٥ شيشة بدمنهور.

- ٦٠ حالة إشغال طريق مخالف بأبوحمص و٤٠ حالة إشغال طريق في مركز الدلنجات.

- ٢٤ حالة إشغال طريق مخالف  ومصادرة ٥ شيش برشيد. 

- تحرير ٦ محاضر عدم ارتداء كمامة ومصادرة ٢ شيشة بكوم حمادة.

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