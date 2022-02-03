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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم بورسعيد يتابع امتحانات الصف الثانى الثانوى

صدى البلد

تابع الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد إمتحانات الصف الثانى الثانوى العام ورقيا وذلك بمدرسة بورسعيد الرسمية للغات حيث يؤدى الطلاب ‏اللإمتحان فى مواد الكيمياء للشعبة العلمية وعلم النفس والإجتماع للشعبة الأدبية.‏

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لمادة العلوم

وقال وكيل تعليم بورسعيد أن إمتحانات الصف الثانى الثانوى بالمدرسة تسير بهدوء وإنتظام لافتا إلى أن 166 طالبا وطالبة مقيدين بالمدرسة قد أدوا الإمتحانات اليوم ورقيا ‏وفق التعليمات الوزارية دون رصد أى مشكلات.‏

وأضاف الدكتور وكيل تعليم بورسعيد أن 5649 طالبا وطالبة بالصف الثانى الثانوى على مستوى المحافظة قد أدوا إمتحانات اليوم بجميع الإدارات التعليمية من خلال 36 مدرسة ‏بالتعليم الثانوى العام بنسبة حضور 99.68 % متمنيا النجاح والتفوق لجميع الطلاب.‏

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