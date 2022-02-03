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الإشراف العام
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تعليم

"آثار القاهرة" تناقش رسالة ماجستير حول الفنون الإسلامية فى العصر العثماني 

الباحثة شهد ماهر
الباحثة شهد ماهر فؤاد

منحت كلية الآثار جامعة القاهرة الباحثة شهد ماهر فؤاد، درجة الماجستير الآثار الإسلامية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف والتوصية بطبع الرسالة والتبادل مع الجامعات عن رسالتها "مداس الأقدام وزينتها في العصر العثماني وعصر أسرة محمد علي: من بداية الحكم العثماني حتى أواخر القرن19 م".

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وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الدكتور علي أحمد الطايش، أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بجامعة القاهرة رئيسًا، والدكتورة شادية الدسوقي كشك، رئيس قسم الآثار الإسلامية السابق بجامعة القاهرة مشرفًا، ود. أحمد الشوكي، وكيل كلية الآثار لشئون الدراسات العليا بجامعة عين شمس مناقشًا.  

واستهدفت الرسالة إجراء دراسة فنية أثرية مقارنة بين  أشكال الفنية لزينة القدم من الخلاخيل والقباقيب والخفاف والأحذية والصنادل فى العصر العثماني، ومقارنتهم بأشكالهم في تصاوير المستشرقين مع أشكالها كتحف تطبيقية في المتاحف المختلفة مثل متحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك ومتحف الفن الإسلامي بالقاهرة، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

جامعة القاهرة كلية الاثار درجة الماجستير الآثار الإسلامية الحكم العثماني

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