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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة فى القليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط عاطلين سبق اتهامهما بعدد من القضايا مقيمين دائرة مركز شرطة كفر شكر لممارستهما نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهما سلاح أبيض ومبالغ مالية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصه، واستعجال تحريات رجال البحث الجنائى حول الواقعة.
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطلين مقيمين دائرة مركز شرطة كفر شكر بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض ومبالغ مالية.
وجرى تشكيل حملة أمنية واستصدار إذن من النيابة العامة، وتمكنت الحملة من ضبط "أ ج ا" 35 سنة عاطل مسجل خطر سبق اتهامه فى 6 قضايا "مخدرات وسلاح"، و"أ أ أ" 25 سنة مطلوب التنفيذ عليه فى 9 أحكام حبس "تبديد" مقيمان دائرة مركز كفر شكر وبحوزتهما 3 كيلو من نبات البانجو المخدر ومبلغ مالى و5 هواتف محمولة وسلاح أبيض "كاتر"
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الأثمة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية النيابة العامة مكافحة المخدرات قسم مكافحة المخدرات حبس المتهمين أمن القليوبية الهواتف المحمولة

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