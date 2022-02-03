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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة اليابانية تكشف تفاصيل محادثة رئيس الوزراء وولي العهد السعودي

تفاصيل محادثة رئيس
تفاصيل محادثة رئيس الوزراء وولي العهد السعودي حول سوق النفط

أعلنت حكومة اليابان، اليوم الخميس، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أبلغ رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، عزم المملكة المساعدة باستقرار سوق النفط.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الحكومة اليابانية إن رئيس الوزراء بحث مع ولي العهد السعودي، في محادثات هاتفية، دعم استقرار سوق النفط.

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة ستسهم في استقرار سوق النفط الخام الدولي.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الياباني عن رغبة بلاده في العمل مع المملكة لدعم استقرار سوق النفط العالمية.

وجدير بالذكر أن الإمدادات العالمية الضيقة والتوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط عززت أسعار النفط بنحو 15٪ حتى الآن هذا العام.

 

رئيس الوزراء الياباني الحكومة اليابانية اخبار العالم اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

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