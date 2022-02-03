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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | إتاحة التحويل بين "العلوم والرياضة" لطلاب الثانوية العامة حتى 24 فبراير.. الأعلى للجامعات يقر الخطط البحثية لجامعات شمال ووسط الصعيد

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

كريم همام: معهد إعداد القادة يعد جيلا جديدا من رواد الشباب

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية تحت شعار " خير بلادى"  وذلك بأرض الذهب بأسوان، وبالاشتراك مع جامعة أسوان بقيادة الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، حيث يعقد خلال الفترة من ٨:٤ فبراير ٢٠٢٢، ويشارك فى هذا الفوج فى حدود 200 طالب وطالبة.

 

جامعة حلوان تشارك بفعاليات اختبارات محو الأمية الفورية للمواطنين

شاركت جامعة حلوان في التنسيق لانعقاد فعاليات الامتحانات الفورية لمحو الأمية بمركز شباب الإمامين والتونسي بحي التونسي لتحديد مستوى المواطنين الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي رئيس جامعة حلوان ، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.

 

24 فبراير..آخر موعد لتسجيل استمارات الثانوية العامة 2022 الالكترونية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن آخر موعد لتسجيل استمارات الثانوية العامة 2022 الالكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم يوم الخميس 24 فبراير 2022.

 

الأعلى للجامعات يقر الخطط البحثية لجامعات شمال ووسط الصعيد لمواجهة تحديات التنمية

وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأمانة الدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وعضوية رؤساء الجامعات، على الخطط البحثية والبرامج التنفيذية المُقدمة من نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا، والتي تستهدف مواجهة تحديات التنمية، والتحديات التي تواجه كل إقليم تنتمي إليه الجامعة جغرافيًا، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع، وتنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للجامعات أثناء زيارته لجامعة كفر الشيخ في ١٤ ديسمبر الماضي.

 

النجاح مش مرحلة من الدراسة.. أحمد أمين يسترجع ذكريات الثانوية العامة | نوستالجيا

لكل منا ذكريات متعددة ومختلفة مع فترة الطفولة، خاصة فى مراحل الدراسة، فالجميع متعلق بهذه المرحلة تعلقا كبيرا، فقد حفرت فى أذهاننا وقلوبنا بعض الحكم والعبر التى أسست حياتنا، ولدينا دائما حنين لها ونتمنى لو تعود بنا هذه الفترة.

 

التعليم:إتاحة التحويل بين "العلوم والرياضة" لطلاب الثانوية العامة حتى 24 فبراير

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا لـ طلاب الثانوية العامة 2022.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم :إنه  يجوز لـ طلاب الثانوية العامة 2022 التحويل من شعبة “علمي علوم” إلى شعبة “علمي رياضة”  والعكس في موعد اقصاه الخميس 24 فبراير 2022 .

 

10 صور ترصد هدوء اللجان في آخر أيام امتحانات الإعدادية 2022 بالقاهرة

يختتم اليوم طلاب الشهادة الاعدادية 2022 بالقاهرة ، امتحانات الشهادة الاعدادية 2022 وسط اجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا .

 

جامعة القاهرة الأولى على الجامعات المصرية في تصنيف «ويبومتركس»

تصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية في التصنيف الإسباني "ويبومتركس" طبقًا لأحدث تقرير لأفضل جامعات العالم، والذي نشر في 31 يناير 2022، حيث جاءت جامعة القاهرة في المرتبة الأولى، بينما جاءت باقي الجامعات المصرية في ترتيب لاحق، وذلك من بين نحو 30 ألف جامعة يشملها التصنيف.

 

خبير عن توقيع الطالب وولي أمره إقرار عدم حيازة المحمول بامتحان الثانوية: حل لمشاكل كبيرة

أكد الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت انتشارا لظاهرة الغش، موضحًا أن وزارة التربية والتعليم تتصدى بقوة لأى محاولات لارتكاب أعمال الغش الجماعي أو الفردي داخل لجان الامتحانات.

 

آثار عين شمس تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة البكالوريوس

أعلن الدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار بجامعة عين شمس، أن الكلية انتهت من أعمال امتحانات برامجها الخمسة وهى الآثار المصرية القديمة، الآثار الإسلامية، الآثار اليونانية والرومانية، علوم الآثار والحفائر، وإدارة المتاحف والمواقع الأثرية يوم31/1/2022م، وتم رصد النتائج وإعلانها إلكترونيا يوم2/2/2022م في إطار التحول الرقمي الذي تتبعه جامعة عين شمس من خلال برنامج الكنترول الإلكتروني المعد من قبل خبراء كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة ضمن نظام إدارة الجامعة UMS.

 

التعليم : السبت بداية إجازة نصف العام .. ولن تزيد على أسبوعين

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، أن اجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 سوف تبدأ لجميع طلاب المدارس من السبت القادم الموافق 5 فبراير 2022.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تستمر اجازة نصف العام لجميع طلاب المدارس ، من 5 فبراير 2022 لمدة أسبوعين ، بحيث تنتهي رسميا يوم الخميس 17 فبراير 2022.

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