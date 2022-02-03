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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم : السبت بداية إجازة نصف العام .. ولن تزيد على أسبوعين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، أن اجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 سوف تبدأ لجميع طلاب المدارس من السبت القادم الموافق 5 فبراير 2022.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تستمر اجازة نصف العام لجميع طلاب المدارس ، من 5 فبراير 2022 لمدة أسبوعين ، بحيث تنتهي رسميا يوم الخميس 17 فبراير 2022.

ونفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور قرار رسمي بمد إجازة نصف العام أسبوعا إضافيا لتنتهي يوم 26 فبراير 2021.

وقال وزير التربية والتعليم: “هذا الكلام لا أساس له من الصحة الآن”.

وحسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال الساعات الماضية موعد إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 ، لمواجهة الشائعات المثارة بشأن تغيير موعد إجازة نصف العام بسبب متحور أوميكرون.

وقال وزير التربية والتعليم بشكل واضح وصريح: لا تغيير في موعد إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 ، ولم تصدر أي تعليمات حتى الآن من لجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء تستدعي تغيير مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي بما فيها موعد إجازة نصف العام.

وأضاف وزير التربية والتعليم: “تؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية”؛ حيث تبدأ إجازة نصف العام في 5 فبراير

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: نتمنى استكمال الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 حضوريا في المدارس بشكل طبيعي مثلما فعلنا في الترم الأول.

وأضاف وزير التربية والتعليم: متفائلون بقدرتنا على تحقيق الاستقرار المطلوب للعملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني، فنحن تعلمنا الكثير في مسألة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الصورة العامة تؤكد أن العام الدراسي الحالي يسير على أحسن ما يكون.

إجازة نصف العام في المدارس المصرية اليابانية

 أصدرت وحدة المدارس المصرية اليابانية بـ وزارة التربية والتعليم ، بيانا عاجلا لكل أولياء أمور تلاميذ المدارس المصرية اليابانية .

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بـ وزارة التربية والتعليم ، استمرار الدراسة لكل المراحل في المدارس المصرية اليابانية ، حتى بداية إجازة نصف العام ، والتي من المقرر أن تبدأ من ٥ فبراير ٢٠٢٢ وحتى ١٧ فبراير ٢٠٢٢.

إجازة نصف العام في الجامعات

أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى للجامعات أكد التزام كافة الجامعات والمعاهد بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري

حيث تبدأ إجازة نصف العام في الجامعات في 5 فبراير القادم لمدة أسبوعين

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في الجامعات يوم السبت الموافق 19 فبراير القادم، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في 9 يونيو القادم.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في الجامعات خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

التربية والتعليم اجازة نصف العام المدارس التعليم اجازة نصف العام

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