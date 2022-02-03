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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"مناهل العرفان والإتقان".. أكثر الكتب مبيعا بمعرض الكتاب 2022 ..شاهد

صدى البلد

شهدت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ53، والمنعقد حاليا بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس، إقبالا كبيرا من المواطنين في مختلف أيامه والمفترض انتهائه ٧ فبراير من هذا العام.
وتعد الدورة إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم، إذ يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، ودولة اليونان هي ضيف شرف الدورة الحالية، وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ "موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي "ما" و "رؤية".
ورصدت عدسة موقع "صدي البلد " الكتب الأكثر مبيعاً من دور النشر المختلفة..

الشركة القومية للتوزيع والنشر

قال محمد سعد الدين أن أكثر الكتب إنتشاراً كتاب المستقبل وينابيع والكتب الدينة الخاصة بدار رجب والنشونال جرافيك للأطفال وكتب التليون .

درة الغواص للنشر والتوزيع

وأشار هشام إبراهيم الي أن أبرز الكتب هي مقالات القناصي والتداخل الديني

المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع

ونوة محمد سيد أن أبرز الكتب ميبعاً هي كمائة من العظماء وملهم العالم .


مكتبة السنة للنشر والتوزيع

وأضاف صوفيان شرف الدين أن مناهل العرفان والإتقان هما أبرز الكتب مبيعاً

دار بن رجب للنشر والتوزيع 
واختتم عبد الرحمن الجزار أن صحيح مسلم و الوجيز أكثر الكتب طلباً بين الزوار

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