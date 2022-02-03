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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يتفقد موقع إنشاء الكليات الجديدة

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر يتفقد موقع إنشاء الكليات الجديدة بالجامعة

تفقد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، مساحة الـ100 فدان المخصصة لإنشاء الكليات الجديدة بالجامعة بمدينة طيبة شمالي المحافظة، يرافقه المهندسة إيمان شبيب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة، وجمال السيد أمين الجامعة المساعد، والدكتور ممدوح كامل المشرف على تنفيذ كلية العلوم، وأعضاء المكتب الاستشاري الهندسي بالجامعة.

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ناقش رئيس الجامعة مع المكتب الهندسي وجهاز مدينة طيبة، تحديد نقطة وضع حجر الأساس بالمائة فدان، وتحديد إحداثيات الموقع، موجهًا  بسرعة إنهاء أعمال الرفع المساحي  استعدادًا لبدء التخطيط العمراني لإنشاء كليات الجامعة.

كما تفقد رئيس الجامعة والوفد المرافق له، مساحة الخمسة أفدنة بطيبة، والتي حصلت على موافقة رئيس الجمهورية بتخصيصها لإنشاء مستشفى جامعي.

أوضح الدكتور محمد محجوب أن الجامعة تسعى لإحداث طفرة تعليمية بالتزامن مع التوسعات التي ستسهدها الجامعة، وذلك بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير التعليم، مشيرًا إلى أن الكليات الجديدة،  سيتم إنشاؤها وفق أحدث وسائل التكنولوجيا في البناء والتصميم لتطابق أحدث المواصفات العالمية في تقديم الخدمة التعليمية لأبناء الأقصر ومحافظات الصعيد.

يشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كانت قد  اعتمدت القرار رقم 130 لسنة 2019 بإنشاء جامعة الأقصر بمدينة طيبة الجديدة، وذلك بتخصيص 100 فدان بمنطقة الـ620 فدانا بمشروع الإسكان الاجتماعي لصالح جامعة الأقصر.

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