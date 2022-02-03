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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيثم الحاج: عدد الزائرين لمعرض القاهرة للكتاب يتخطى المليون

هيثم الحاج
هيثم الحاج

قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن شكل معرض القاهرة الدولي للكتاب بدأ يختلف، موضحًا: "جو المعرض رائع، حالة الكرنفال بدأت تكتمل في صورة الجمهور الذي يملأ كل جنبات المعرض".

وأضاف رئيس الهيئة العامة للكتاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي،  "خصصنا دعاوى مجانية كثيرة لبعض الفئات، وفي الأمس كسرنا حاجز المليون زائر، ومن اليوم كأننا نبدأ عدا جديد، وأعتقد أننا كسرنا حاجز الـ150 ألف زائر في العد الجديد، اليوم الخميس".

وتابع رئيس الهيئة العامة للكتاب: "هناك إقبال على كتب الأطفال في جناح الهيئة مثل كتب الكوميكس وحكايات الولاد والأرض، وهناك كتاب المضللون للدكتور محمد الباز، بالإضافة إلى إقبال شديد على الكتب التاريخية".

وأردف هيثم الحاج علي، ان كتاب تاريخ الدوري للكاتب مؤمن المحمدي حقق مبيعات كبيرة، مشيرا إلى أنه هناك تخفيضات كبيرة على كتب الأطفال، كما أن نفس التخفيضات موجودة في منافذ الهيئة بمختلف محافظات الجمهورية.

وتوقع، أن يزيد إقبال الجمهور على المعرض في أيامه المتبقية منه، لافتًا إلى أن الندوة الأبرز ستكون مناقشة كتاب الكاتب الصحفي ياسر رزق الذي توفي منذ أيام قليلة، حيث سيتم عقدها في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم السبت.
 

الهيئة العامة للكتاب هيثم الحاج معرض القاهرة الدولي

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