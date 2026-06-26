عبدالله بن زايد يؤكد أهمية الالتزام باتفاق واشنطن وطهران لضمان أمن المنطقة وحرية الملاحة

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران؛ بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدائية في المنطقة، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، والالتزام الصارم بالقانون الدولي، وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية؛ بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز، معربًا عن أمله في أن تفضي المفاوضات الجارية إلى نتائج إيجابية تحقق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ عبدالله بن زايد من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع في المنطقة، وآخر المستجدات الإقليمية، في أعقاب التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتوقيع البلدين عليها.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي - وفق بيان أصدرته الخارجية الإماراتية اليوم - أن الدبلوماسية الجادة والحوار المسؤول يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة مختلف الأزمات الإقليمية والدولية، بما يحقق تطلعات الشعوب إلى الأمن والاستقرار والازدهار والتنمية.