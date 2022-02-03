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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد موقع حريق مخزن مواسير بلاستيكية بقرية اللوقا

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد موقع حريق مخزن مواسير للصرف الصحي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،موقع الحريق الذى شب مساء اليوم بأحد مخازن المواسير البلاستيكية بقرية اللوقا التابعة لمركز ساحل سليم ،حيث تم السيطرة على الحريق دون اية خسائر بشرية واحتراق بعض احواش المواشى المجاورة .

اندلاع حريق في مخزن لمواسير الصرف الصحي بساحل سليم في أسيوط

اندلاع حريق في 3 شقق سكنية بمدينة أسيوط


كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة العمليات وإدارة الازمات والكوارث بالمحافظة يفيد نشوب حريق بأحد مخازن المواسير البلاستيكية بقرية اللوقا التابعة لمركز ساحل سليم ، وعلى الفور تم اخطار الحماية المدنية وتوجيه سيارات الإطفاء الى مكان الحريق كما تم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الشرطة الى المكان  ، كما تم اخطار الكهرباء وشركات المرافق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات .


وعلى الفور انتقل الوزير المحافظ الى مكان الحريق وتابع أعمال السيطرة على الحريق الذى امتد الى أحد المنازل المجاورة وبعض الاحواش الخالية من المواشى وأسفر عن احتراق بعض المواسير البلاستيكية وبعض جذوع النخل من محتويات المخزن ، دون اية خسائر بشرية .. رافق خلال التفقد أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة .


كما التقى المحافظ ببعض الأهالي المضارين من الحريق واستمع الى طلباتهم ، وتفقد الأماكن المضارة من الحريق ، كما وجه بتوزيع بعض المساعدات العاجلة عليهم والبطاطين والمواد الغذائية .


كما وجه المحافظ ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بحصر الاسر المضارة من الحريق وصرف مساعدات عاجلة لهم وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لهم ،كما كلف رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمعرفة أسباب الحريق واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتلافى تكراره مرة أخرى .

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