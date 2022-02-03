سيناتور أمريكي يطالب إدارة بايدن بتغيير موقفها تجاه أوكرانيا

حث أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على التخلي عن دعمها لطموحات أوكرانيا الراسخة في الانضمام إلى حلف الناتو، بحجة أن الخلاف المتزايد مع روسيا يصرف انتباه واشنطن عن مواجهة الهيمنة الصينية المتزايدة.

وفي رسالة حصل عليها موقع “أكسيوس” وموجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومؤرخة في 1 فبراير، حدد السيناتور جوش هاولي، أسبابه حول سبب وجوب تفكير البيت الأبيض في التخلي عن جهوده لمساعدة كييف في الانضمام إلى حلف الناتو.

وكتب: “ليس من الواضح ما إذا كان انضمام أوكرانيا يخدم المصالح الأمريكية. في الواقع، الظروف المتدهورة في بيئة الأمن العالمي تحذر من خلاف ذلك”.

وفقًا للسيناتور الجمهوري، فإن لواشنطن “مصلحة في الحفاظ على استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها ويجب أن ترسل إلى كييف على وجه السرعة المساعدة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها ضد التعزيزات العسكرية الروسية والتهديدات الأخرى”.

ومع ذلك، أكد السيناتور الأمريكي في الرسالة أن “مصلحة واشنطن ليست قوية ... بحيث تبرر التزام الولايات المتحدة بخوض حرب مع روسيا بشأن مصير أوكرانيا”.

وقال هاولي إن “الآن هو الوقت المناسب تمامًا لمواجهة الحقائق الصعبة حول أهمية الاختيار الاستراتيجي للالتزامات التي يجب الوفاء بها في الخارج، مجادلاً بأنه يجب تخصيص الجهود لمواجهة الصين”.

وأشار إلى أن “أمن الأمريكيين وازدهارهم يعتمدان على قدرتنا على تقليص نفوذ القوة المتزايد، وأصر على أن واشنطن، يجب أن تحول الموارد إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ لرفض محاولة الصين للسيطرة الإقليمية”.

ولفت السناتور إلى أن نشر القوات الأمريكية في أوروبا في حالة حدوث غزو لأوكرانيا “لا يمكن إلا أن ينتقص من قدرة الجيش الأمريكي على تجهيز وتحديث القوات لردع الصين في المنطقة”.

وكتب: ‘”كن تكاليف الفرصة هذه باهتة مقارنة بما كان متوقعًا - بل ومطلوبًا بالفعل - من الولايات المتحدة، إذا كان الناتو سيعترف بالفعل بأوكرانيا كعضو”.

وأعرب زعماء غربيون مرارًا وتكرارًا عن مخاوفهم في الأسابيع الأخيرة من أن القوات الروسية قد تخطط لشن غزو أوكرانيا.

ومع ذلك، نفى الكرملين مرارًا هذه المزاعم وسعى للحصول على ضمانات تستبعد توسع الناتو بالقرب من حدود روسيا.

ودعمت بكين موسكو في جهودها للحصول على تأكيدات من واشنطن والناتو، حيث نصح وزير الخارجية الصيني وانج يي بلينكن خلال مكالمة هاتفية في يناير، بأن “المخاوف الأمنية المشروعة لروسيا يجب أن تؤخذ على محمل الجد ومعالجتها”.

وفي ديسمبر، كشف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الزعيم الصيني شي جين بينج، يدعم “مطالب الضمانات الأمنية الروسية” و بطبيعة الحال يدرك جيدًا ويفهم القضية الرئيسية: مخاوف روسيا على حدودها الغربية”.