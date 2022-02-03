غادة إبراهيم: فيلم الإمبراطورة سبب طلاقي وفنان وأعز صديق لزوجي طلب يتزوجني

قالت الفنانة غادة إبراهيم، إن دورها فى فيلم الإمبراطورة كان سبب طلاقها، مؤكدة أن الفيلم كانت به مشاهد إغراء.

وأضافت خلال حوار على قناة النهار، أنها لن تقوم بعمل أى أدوار إغراء مرة آخري، ولو فى بطولة وبها إغراء لن أقبل".

ولفتت إلى أنها تقبل العمل مع الفنان محمد رمضان، ولكن أدوار تتماشي معها.

وتحدثت الفنانة غادة إبراهيم عن الخيانة الزوجية وقالت "كل الرجالة اللي بتخون، زوجاتهم زي القمر وشيك وأمهات حلوين أوي، ولما تسألي الراجل انت بتخون ليه، يقول دناوة".

وتابعت: “أحيانا بيبقى الراجل ارتبط في مراهقته بالشغالة، فخلاص كده بتفضل ريحة الشغالة مسيطرة عليه يشوف شغالة عايزها علطول، حتى وهو متجوز هانم، ومعظم الرجالة اللي بتخون بتكون زوجاتهم هوانم”.

وعن سؤال الإعلامية ياسمين الخطيب “مين من الفنانين طلب يدك للزواج؟ ردت الفنانة غادة إبراهيم قائلة: “أعز صديق لزوجي، ومش هقول اسمه عشان كده هخرب بيت، ولكن هو صديقي وفنان صف أول”.

وأضافت غادة إبراهيم: “هو شخص متزوج وبعد طلاقي علطول طلب إيدي، بس أنا لم أوافق لأنه صديق جوزي وثاني شيء هو متزوج أيضًا”.



