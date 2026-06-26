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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لامبورجيني تطرح أقوى سيارة خارقة في تاريخها

لامبورجيني أوروس
لامبورجيني أوروس
عزة عاطف

بدأ الصانع الإيطالي العريق “لامبورجيني” في التمهيد رسميًا لعودة أقوى وأشرس طرازات عائلته من فئة الوايد بودي والكروس أوفر الرياضية الفاخرة، حيث نشرت الشركة عبر حساباتها الرسمية صورة تشويقية غامضة لنسخة جديدة ومطورة هندسيًا من أيقونتها الأكثر مبيعًا عالميًا "أوروس" (Urus)، معلنة عن موعد الطرح الرسمي الفوري لها في الأول من شهر يوليو لعام 2026 الحالي. 

وتأتي هذه الخطوة الاستثمارية واللوجستية لتعيد إحياء هوية “بيرفورمانتي” الأسطورية ولكن برؤية ميكانيكية صديقة للبيئة.

حزمة أيروديناميكية هجومية تعتمد على ألياف الكربون الجافة

توضح الصورة التشويقية المسربة والملتقطة في الظلام ملامح واضحة للتحديثات الخارجية المادية الهيكلية التي طرأت على الشاسيه الخلفي للأوروس؛ حيث تظهر السيارة بجناح سقفي ممتد مصنوع بالكامل من ألياف الكربون خفيفة الوزن، مضافًا إليه جناح سفلي مدمج أسفل الزجاج الخلفي يحاكي تصميم "ذيل البطة" الديناميكي لتعزيز قوى الضغط السفلي وثبات السيارة على السرعات العالية داخل المضامير. 

وتكشف اللقطات التجسسية الملتقطة على حلبة نوربورغرينج الألمانية عن واجهة أمامية معدلة ومطورة برمجياً وهندسيًا عبر فتحات تهوية أكثر عمودية وجرأة لتبريد المحرك والمكابح الكربون السيراميك بفعالية أعلى ماديًا.

منظومة هجينة ميكانيكية فائقة القوة تتجاوز 800 حصان

بعد أن أطلقت الشركة طراز "أوروس SE" الهجين القابل للشحن بمقبس (PHEV) بقوة 789 حصانًا كبديل مؤقت للفئات السابقة، تشير التأكيدات الفنية والتوثيقية لعام 2026 إلى أن النسخة القادمة التي يرجح تسميتها "Urus SE Performante" ستستعين بنفس المحرك المكون من 8 أسطوانات V8 بسعة 4.0 لترات والمزود بشواحن توربينية مزدوجة مدعومًا بمحرك كهربائي فوري، ولكن مع تعديل وضبط برمجيات الاحتراق لترتفع القوة الإجمالية ميكانيكيًا وتتخطى حاجز 800 حصان وعزم دوران يفوق 950 نيوتن/متر. 

وستعتمد السيارة على بطارية مادية بسعة 25.9 كيلوواط/ساعة مع حزمة تقليص وزن متطورة لتفكيك الأوزان الزائدة الناتجة عن المنظومة الهجينة.

تأتي هذه الخطوة اللوجستية كجزء من استراتيجية شاملة وممتدة أعلنت عنها إدارة سانتاغاتا لإطلاق عدة طرازات مشتقة عالية الأداء خلال عام 2026 الحالي، والتي ستشمل صالات العرض في مهرجان جودوود للسرعة وأسبوع مونتيري للسيارات بأمريكا. 

وأكدت الشركة التزامها الكامل بمحركات الاحتراق الهجينة ذات الصوت الهجومي المتميز لفئة الـ سوبر إس يو في، معلنة تأجيل فكرة إطلاق أي ثور هائج بمحرك كهربائي خالص (EV) في الوقت الحالي لحين نضوج البيئة الاستثمارية ومبيعات القطاع الفاخر دوليًا.

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