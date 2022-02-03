تشكيل الكاميرون لمواجهة مصر

أعلن البرتغالي أنطونيو كونسيساو، المدير الفني لمنتخب الكاميرون، تشكيلته لخوض مباراة منتخب مصر ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

تشكيل منتخب الكاميرون لمواجهة مصر

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: نوهو تولو - ميشيل نجاديو - جان تشارلز كاستيليتو - كولينز فاي.

الوسط: مارتين هونجلا - فرانك زامبو أنجويسا - أوم جوت صامويل.

الهجوم: كارل توكو إيكامبي - فينسنت أبو بكر - نجامالو موموي.

يلتقى فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب الكاميرون فى نصف نهائى كأس أمم إفريقيا.

وتفوق منتخب الفراعنة الكبار فى اخر ثلاث مواجهات جمعته باسود الكاميرون.

وجاءت آخر 3 مباريات بين مصر والكاميرون على النحو التالي:

فى عام 2010 تغلب منتخب مصر بقيادة حسن شحاتة على نظيره منتخب الكاميرون بنتيحة 3-1 فى بطولة كاس أمم إفريقيا.

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وفى نسخة 2012 فاز منتخب مصر الوطنى على نظيره منتخب الكاميرون بنتيحة 2-1 فى مباراة ودية جمعت بينهما.

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وفى عام 2017 خسر منتخب مصر الوطنى أمام نظيره منتخب الكاميرون بنتيحة 1-2 فى نهائى كأس أمم إفريقيا التى أقيمت في الجابون.