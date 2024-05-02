وكيل الصحة بالبحر الأحمر يناقش تنفيذ برنامج ترشيد استهلاك المضادات الحيوية بالمستشفيات

عقد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اجتماعا مع فريق إدارة مكافحة العدوى بقيادة الدكتورة دعاء أبو القاسم، لمناقشة تنفيذ برنامج ترشيد استهلاك المضادات الحيوية بالمستشفيات (A.m.r)، بحضور الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات، ورؤساء أقسام الحضانة والعناية بالمستشفيات، ومسئول الصيدلة الإكلينيكية الخاص بكل مستشفى، ومديري المعامل بالمستشفيات، وأعضاء من المكتب الفني بالمديرية.

وأكد وكيل الوزارة أهمية ترشيد استخدام المضادات الحيوية في المنشآت الصحية، وتحسين ممارسات وصف وإعطاء المضادات الحيوية في منافذ تقديم الخدمة الطبية، ومنع الاستخدام غير المبرر، والحد من الاستخدام غير الصحيح للمضادات الحيوية، عن طريق تحديد وسائل اختيار نوع وجرعة ومدة وطريقة تناول المضاد الحيوي، بشكل يضمن الاستخدام الأمثل، وتحسين نتائج العلاج بشكل يضمن الشفاء أو الوقاية من الأمراض المعدية، مؤكداً أهمية تفعيل معمل الميكروبيولوجي بجميع المستشفيات، وإجراء الفحوصات المعملية لتحديد النوع المناسب من المضاد الحيوي.

وفي سياق متصل ناقش العربي، الخطة التنفيذية لحماية المواطنين من مخاطر الاستخدام العشوائي لمضادات الميكروبات، وآليات تطبيق الخطة التنفيذية لمكافحة الأمراض المقاومة لمضادات الميكروبات بالمحافظة، مؤكداً على دور الصيدلة الإكلينيكية في تحديد أصناف وجرعات العلاج اللازم للمرضى، مشيراً إلى توجيهات وزير الصحة والسكان، السابقة والتي حذر فيها من وجود تهديد حقيقي لأرواح ملايين البشر في جميع دول العالم، حال عدم التصدي للاستخدام العشوائي وبدون استشارة الأطباء، لمضادات الميكروبات وخاصةً المضادات الحيوية، والذي قد يتسبب في ظهور سلالات جديدة من الميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات المتاحة، ما يعيد العالم إلى زمن ما قبل ظهور مضادات الميكروبات.