عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخرج مسرحي: الإسكندرية تعشق الفن وأثرت فيما أنتجه كثيرا

الدكتور عمرو دوارة
الدكتور عمرو دوارة

قال الدكتور عمرو دوارة، المخرج والمؤرخ المسرحي، إن محافظة الإسكندرية بالنسبة له أحد أكثر المدن تمدنا وكانت عاصمة جمهورية مصر العربية في فترة من الفترات، وحاليا باتت العاصمة الثانية للجمهورية، «فيها ناس كثير تعايشوا إيطاليين ويونانيين والإسكندرية الأصليين بالأحياء الشعبية، ومنها سيد درويش وصلاح طاهر».

وأضاف «دوارة» خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويذاع على فضائية «CBC»، أن عمه الأكبر كان له الفضل في مجيئه وأسرته إلى القاهرة حتى احتك منذ الصغر بعدد من القامات الفنية الكبيرة، «الإسكندرية تعشق الفن، واعتقد أن للبحر سبب في ذلك وأيضا القرب من أوروبا، وأنا بعشق الإسكندرية حتى الآن».

وأوضح أن سفرياته الدائمة حول العالم ساعد في اكتسابه التبادل الثقافي، غير أنه لا يستطيع المكوث خارج مصر أكثر من 15 يوم كحد أقصي، «المرة الوحيدة اللي طولت كانت 100 يوم في اليابان، وكان مشارك فيها 118 شخص من 118 دولة».

وأكد أنه قد مارس الهندسة حتى خروجه على المعاش في عام 2015، ونجح في الانتهاء من الدراسات العليا في الفن والهندسة على حد السواء، «سعيد جدا بالازدواجيه دي، والمخرج لما بيختار العمل بيختاره بعين الناقد الأول، وبحاول قدر الإمكان أخرج بتلقائيه شديده، وليلة البروفة النهائية قبل العرض اتفرج على العمل كناقد فني، وممكن آجل العرض 3 أيام إلى أن أكون راضي عن العمل».

وفند: «اتيحت لي الفرصة بأن أمثل مصر في مهرجان دمشق، وكان أول مهرجان مسرحي في الوطن العربي عام 1969، واسسه الكاتب الكبير سعد الدين وهبه من خلال اتحاد الفنانين العرب، وقرر أنه يتم إقامته بدمشق لإتاحه فرص أخرى للعواصم العربية».

ترشيحاتنا

غباء وعدم تعلم.. روسيا تسخر من وزيرة خارجية بريطانيا بعد خطا فادح

60 دقيقة.. محمد صلاح يهدر هدفا مؤكدا في مرمى الكاميرون

اكتشاف علاج ينقذ الأفيال من فيروس قاتل

سبب خروج عمرو السولية من مباراة مصر والكاميرون في كأس أمم إفريقيا

مصر والكاميرون.. المقاهي والأندية بالمحافظات كاملة العدد لمشاهدة المباراة| فيديو وصور

سر انسحاب عايدة عبد العزيز من مسلسل غاضبون وغاضبات بعد 5 حلقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا .. تحديث بالصور

تحويل العقد القديم .. تشريع جديد يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

حالات فسخ عقد الإيجار القديم وفقا للقانون

مصر ضد الكاميرون.. القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

مصر والكاميرون .. العارضة تحرم الأسود من الهدف الأول في شباك الفراعنة

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

مصر والكاميرون.. إصابة الونش وتحذير لكيروش وتعادل سلبي ملخص الشوط الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنجان قهوة عدلات .. 5 أفلام هامة فى مسيرة عايدة عبد العزيز

اكتشاف علمي.. تسجيل أول آثار أقدام ديناصورات آكلة اللحوم بصحراء مصر الشرقية|شاهد

مصر والكاميرون .. انفعال كيروش على الحكم بكاري جاساما |شاهد

مصر والكاميرون .. شاهد إحماءات لاعبي منتخب الفراعنة أمام الأسود

فيديو

سر إنسحاب عايدة عبد العزيز من مسلسل غاضبون وغاضبات بعد 5 حلقات

أسرة النني: المصريون قادرون على عبور الكاميرون ونتوقع الفوز 2-0

فيديو جراف.. مصر والكاميرون .. حرب التصريحات تشعل أجواء اللقاء

شبيه منى زكي يثير جدلا على منصات التواصل الاجتماعي .. “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ