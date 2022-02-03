من باريس.. جويل مردينيان تخطف الأنظار بجمالها

شاركت الإعلامية وخبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان، صورة جديدة لها من من باريس عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت جويل مردينيان في الصورة، بإطلالة شتوية انيقة، ومكياج جذاب أبرز ملامحها الجميلة، ونالت إعجاب متابعيها.



وتحرص جويل مردينيان، على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



وجويل مردينيان مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل» على قناة «إم بي سي»، وكانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي.

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