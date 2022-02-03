بالأبيض والأسود.. سمر يسري تخطف أنظار متابعيها.. شاهد

نشرت المذيعة سمر يسري صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت سمر يسري، بإطلالة أبيض وأسود مرتدية توب صوف ابيص، واعتمدت على تسريحة شعر كيرلي فهي تميل إلى الشعر الكيرلي وتفضل الظهور به مما أثار إعجاب متابعيها.

وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: سمر والرجال، ليلة سمر، أنا وأنا، حفلة 11، وغيرها من البرامج وآخرها ما يعرض علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلته بحلقة من جزأين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي هو النجم راغب علامة.