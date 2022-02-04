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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من الخليج .. طريقة أرز الجزر اليمني

صدى البلد

أرز الجزر اليمني هو طبق جانبي لذيذ للغاية ومتبّل بدقة.

وتعتبر من الأكلات المعروفة في اليمن خاصة أنها وصفة سريعة وسهلة لا تحتاج إلا إلى عدد قليل من المكونات.

فيما يلي المكونات اللازمة لعمل وصفة الأرز اليمني بالجزر:

أرز

جزرة
فلفل أخضر ، بصل ، ثوم ، فلفل أخضر حار
بهارات - قرفة ، قرنفل ، هيل ، فلفل أسود مطحون
ملح

ابدأ بوضع الزيت وعندما يسخن يضاف البصل المفروم والفليفلة الحلوة.

اطبخي حتى يصبح البصل شفافًا والفلفل طريًا. يضاف الثوم ويطهى حتى تفوح رائحته.

نضيف بعد ذلك الفلفل الحار والجزر والقرنفل والهيل وعود القرفة.

تخلط جيدا وتترك لمدة 3 او 4 دقائق.

يتبل بالملح والفلفل.

أضف الأرز والماء.

تخلط جيدا وتغطى بالغطاء. قم بإيقاف تشغيل وضع القلي وقم بالطهي " لمدة 5 دقائق.

افتح الغطاء ، ولفه الأرز برفق وقدميه ساخناً !

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نصائح طهي الأرز بالجزر

يوصي باستخدام أرز بسمتي لرائحته ، لكن لا تتردد في استخدام أي أرز متوسط ​​الحبة طويل.
في حالة استخدام أنواع أخرى من الأرز ، اضبط كمية الماء وفقًا لذلك.
يمكن تخزين أرز الجزر المتبقي في وعاء محكم في الثلاجة لمدة تصل إلى يومين.
على الرغم من أنها ليست تقليدية ، أضف الخضار الأخرى مثل البازلاء الخضراء والقرنبيط والبطاطس وما إلى ذلك لجعل الطبق أكثر فائدة.

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