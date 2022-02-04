أخبار العالم| أمريكا تقتل زعيم داعش وتهنئة خليجية لصعود مصر لنهائي أمم أفريقيا

شهدت الساحة الإقليمية والدولية على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات المهمة علي كافة الاصعدة وتصدر ذلك:

سفير السعودية يهنئ مصر على فوزها ضد الكاميرون

أعرب سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، أسامة بن أحمد نقلي، مساء أمس الخميس، عن تهنئته بفوز المنتخب المصري على نظيره الكاميروني في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

شاهد.. احتفالات المصريين في الكويت بالصعود لنهائي أمم أفريقيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق احتفالات الجالية المصرية في دولة الكويت، بفوز المنتخب المصري على نظيره الكاميروني في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

تحيا مصر.. البحرين تهنئ الفراعنة على الصعود لنهائي كأس الأمم الأفريقية

هنأ مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة المنتخب المصري بفوز المنتخب المصري على نظيره الكاميروني في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

أمريكا توافق على بيع عتاد عسكري للإمارات والسعودية والأردن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، الموافقة على صفقة محتملة لعتاد عسكري لدولة الإمارات بنحو 65 مليون دولار، وذلك في ظل استمرار الهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيات الحوثي.

بايدن يعلن مقتل زعيم داعش أبو إبراهيم القرشي في عملية أمنية بسوريا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في عملية أمنية بسوريا.

بايدن: زعيم داعش فجر نفسه بشكل جبان .. ومقتله أزال تهديدا إرهابيا للعالم

كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس، أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" فجر نفسه بشكل جبان، مما أدى لمقتل النساء والأطفال.

البنتاجون: زوجة زعيم داعش بادرت بإطلاق النار على القوات الأمريكية قبل تصفيته

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس، عن تفاصيل عملية مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، خلال عملية عسكرية أمريكية شمال سوريا.

البنتاجون: تأكدنا من هوية زعيم داعش المقتول ببصمات الأصابع وتحليل الحمض النووي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس، أن البنتاجون تأكد من هوية زعيم تنظيم “داعش” المقتول من خلال بصمات الأصابع وتحليل الحمض النووي.

العراق يعلن تزويد أمريكا بمعلومات استخباراتية ساهمت في تصفية زعيم داعش بسوريا

كشف الناطق باسم الجيش العراقي، يحيى رسول الخميس، عن دور عراقي بعملية قتل زعيم داعش الإرهابي أبو إبراهيم القريشي، في سوريا.

وزير الدفاع الأمريكي: وجهنا ضربة قوية لداعش بقتل زعيمه .. وسننظر في مقتل أبرياء

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، إن بلاده وجهت ضربة قاسية لتنظيم داعش بقتل زعيمه أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

الكرملين: بوتين أبلغ ماكرون بأن تحركات أوكرانيا استفزازية ولابد من وجود ضمانات أمنية

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الخميس، عن تفاصيل المباحثات التي أجريت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.