الكرملين: بوتين أبلغ ماكرون بأن تحركات أوكرانيا استفزازية ولابد من وجود ضمانات أمنية

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الخميس، عن تفاصيل المباحثات التي أجريت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت الرئاسة الروسية: "بوتين وماكرون بحثا "الضمانات الأمنية" التي طلبتها روسيا بشأن أوكرانيا".

واضافت: "بوتين أبلغ ماكرون بأن تحرّكات كييف "استفزازية" ".

فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، دعم جهود الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب، بعد تصفية زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "ندعم جهود الدول الأخرى بما فيها دول التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان "نحن مستعدون للتعاون مع جميع الدول المهتمة بتعزيز العمل المشترك والفعال لمكافحة جميع التهديدات المشتركة".