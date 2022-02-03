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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: بوتين أبلغ ماكرون بأن تحركات أوكرانيا استفزازية ولابد من وجود ضمانات أمنية

بوتين وماكرون
بوتين وماكرون

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الخميس، عن تفاصيل المباحثات التي أجريت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت الرئاسة الروسية: "بوتين وماكرون بحثا "الضمانات الأمنية" التي طلبتها روسيا بشأن أوكرانيا".

واضافت: "بوتين أبلغ ماكرون بأن تحرّكات كييف "استفزازية" ".

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بوتين :العلاقات الروسية الصينية نموذج للكفاءة والمسؤولية

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بالغاز والجبن.. كيف خطط بوتين لمواجهة العقوبات الأمريكية؟

فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، دعم جهود الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب، بعد تصفية زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "ندعم جهود الدول الأخرى بما فيها دول التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان "نحن مستعدون للتعاون مع جميع الدول المهتمة بتعزيز العمل المشترك والفعال لمكافحة جميع التهديدات المشتركة".

الولايات المتحدة الرئيس الروسى تنظيم داعش الإرهابي فلاديمير بوتين إيمانويل ماكرون

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