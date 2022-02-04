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رئيس التحرير
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صباح البلد يستعرض تهنئة النائب محمد أبو العينين لمنتخب مصر

صدى البلد

استعرض برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي" تهنئة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، للمنتخب المصري بالأمس، بعد تحقيق الفوز على المنتخب الكاميروني والتأهل إلى نهائى أمم أفريقيا.

وهنأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، المنتخب المصري لكرة القدم بعد الفوز على الكاميرون والصعود لنهائي كأس الأمم الإفريقية.

 

وقال أبو العينين من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك: "مبروك لمصر وأبطالها الفوز الكبير في مباراة صعبة ظهر فيها شخصية البطل.. رجالة.. أداء بطولي.. روح قتالية.. إصرار على الفوز حتى اللحظة الأخيرة".

 

وأضاف وكيل النواب: "منتخب مصر أبطال هزموا كل الظروف الصعبة والتحديات لإسعاد المصريين .. أبطال يسطرون تاريخُا جديدُا للكرة المصرية في إفريقيا .. انتصار كبير .. وفرحة كبيرة .. وسعادة المصريين بأبنائها عظيمة .. مبروك لمنتخب الانتصارات .. قادرون على تحقيق البطولة.. النجمة الثامنة مصرية".

 

صباح البلد النائب محمد أبو العينين محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب المنتخب المصري

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