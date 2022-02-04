الاستخبارات الأمريكية تكشف عن أسباب متلازمة هافانا

أصدرت الولايات المتحدة مزيدًا من المعلومات حول التحقيق في تقارير ما يسمى "متلازمة هافانا" بين الموظفين في الخارج وعائلاتهم.



قالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء، إن "الطاقة الكهرومغناطيسية النبضية ، لا سيما في نطاق التردد اللاسلكي، تفسر بشكل معقول" الأعراض المرتبطة بالمرض الغريب متلازمة هافانا.



تم الإبلاغ عن أعراض متلازمة هافانا ، بما في ذلك آلام الأذن والغثيان والدوار من قبل الدبلوماسيين الأمريكيين وضباط المخابرات - وعائلاتهم - منذ ما يقرب من ست سنوات، ولكن لم يتم تحديد سبب لعدد قليل من الحالات.



بدأت الأحداث في هافانا ، كوبا ، في عام 2016 وتم الإبلاغ عنها في أماكن بعيدة مثل روسيا والصين وفيتنام - وكذلك في فيينا ، النمسا ، العام الماضي.



ساهمت دراسة شملت بعضًا من 1000 شخص مصابين بالأعراض المرتبطة بـ متلازمة هافانا ، والتي كان يُعتقد منذ فترة طويلة أنها أحد أشكال الأمراض العصبية ، في النتائج الجديدة.

وخلصت إلى أن مجموعة من الأعراض "لا يمكن تفسيرها بسهولة من خلال البيئة أو الظروف الطبية المعروفة" من بين عشرات من الحالات الـ 1000 ، وأن الجهاز المستهدف ربما كان السبب.



دافعت حكومة الولايات المتحدة، عن مزاعم المتضررين من المرض الغريب متلازمة هافانا بأنها فشلت في معالجة المخاوف ، بالإضافة إلى اتهامات 15 موظفًا أو نحو ذلك بأن وكالة المخابرات المركزية كانت تشهد "تمردًا داخل قوتها العاملة" لأن الأشخاص يخشون أن يتم إرسالهم إلى الخارج.



كان تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية صدر في يناير من بين أولى التقارير التي كشفت أنه لا يمكن تفسير ما يقرب من 12 حالة من متلازمة هافانا ، وقال مصدر استخباراتي أمريكي للصحفيين إنه لم يتم استبعاد خصم أجنبي في تلك الحوادث.



ذكرت أحدث النتائج أن غالبية تقارير متلازمة هافانا كانت نتيجة الإجهاد أو لأسباب طبيعية ، ومع ذلك ، ولم تكن ناجمة عن شكل من أشكال الطاقة الكهرومغناطيسية النبضية أو كانت موجهة.



كما قالت الولايات المتحدة الشهر الماضي إنها لا تعتقد أن دولة أخرى أو خصمًا أجنبيًا استهدف موظفيها دوليًا ، لكنها لم تستبعد مثل هذا التفسير للحالات غير المبررة.



وقال مارك زيد ، المحامي الذي يمثل الضحايا من العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية ، في بيان يوم الثلاثاء إن النتائج "تعزز الحاجة إلى نهج حكومي متكامل ومنسق".



وأضاف المحامي: "تكشف هذه المراجعات الجزئية للوكالات في بعض الأحيان عن نتائج غير متسقة بل ومتناقضة".



قال مدير مكتب البيت الأبيض لسياسة العلوم والتكنولوجيا إن اللجنة استغرقت قرابة تسعة أشهر لنشر الغرامات يوم الأربعاء.



قال إريك لاندير إن اللجنة تعتقد أن الأعراض كانت "حقيقية ومقنعة" وأن المزيد من العمل والتقييم كان ضروريًا لتحديد سبب الأسباب غير المبررة لمتلازمة هافانا.

المصدر: independent