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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متلازمة هافانا.. أمريكا تخرج عن صمتها وتهدد روسيا

الاستخبارات الامريكية
الاستخبارات الامريكية

 أصدر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، تحذيرا صارما لـ روسيا، مؤكدا إنه ستكون هناك عواقب إذا اكتشفت أمريكا أن روسيا وراء مئات حالات الإصابة من "متلازمة هافانا" التي ضربت الدبلوماسيين والجواسيس الأمريكيين في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، كشفت مصادر أن التهديد الأمريكي تم توصيله للروس من قبل مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، خلال زيارته الأخيرة لموسكو. 

خلال الزيارة، أخبر رئيس وكالة المخابرات المركزية نظرائه في الكرملين أن التسبب في أزمات معوقة بين العناصر التي تعمل مع أمريكا وأسرهم، سيكون أمرا غير مقبول، حسبما قال مسؤولون أمريكيون. 

ولم يذكر تحذير بيرنز صراحة أن روسيا كانت وراء هذه المتلازمة التي لا تزال غير معروفة إلى حد كبير، ولكن نقاشه مع روسيا أكد أن واشنطن تضعهم في مقدم المشتبه بهم.  

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وكانت أمريكا قد أعلنت أنّهما تُحقّق في تقارير عن إصابة دبلوماسيين أمريكيين ومسؤولين آخرين في فيينا بمشاكل صحية مشابهة لما يسمى "متلازمة هافانا".

وقال أعضاء في الكونجرس الأمريكي في مايو إن الحكومة تحقق في زيادة واضحة في هجمات الطاقة الموجهة الغامضة، وسط تقارير جديدة عن حوادث قد تلحق ضرراً بالدماغ داخل الولايات المتحدة.  

وتسببت الهجمات الغامضة بإصابة دبلوماسيين أمريكيين ورجال مخابرات بأمراض، وأحيانا بتلف في الدماغ، في كوبا والصين وروسيا ودول أخرى.

أمريكا واشنطن روسيا الولايات المتحدة موسكو الأمريكيين الصين الكونجرس ويليام بيرنز جواسيس المخابرات المركزية

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