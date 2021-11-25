سرطان محتمل.. "البيت الأبيض" يكشف تفاصيل حالة الرئيس الأمريكي الصحية

أعلن طبيب البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى عملية لاستئصال ورم في القولون، مشيرا إلى أن الورم من النوعية الحميدة.

وقال طبيب البيت الأبيض في بيان، إن ورم القولون الذي تمت إزالته الأسبوع الماضي خلال عملية بالمنظار هو ورم حميد وبطيء النمو، لكنه قد يكون مرحلة سابقة لتشكل سرطان محتمل، مؤكدا أنه لا داعي لاتخاذ مزيد من الإجراءات في الوقت الحالي.

ويبلغ بايدن 79 عاما، وهو أكبر من تولى رئاسة أمريكا في تاريخها.

وعلى الرغم من استمرار التكهنات بشأن ما إن كان سيخوض انتخابات الرئاسة مجددا في 2024، قال بايدن إنه يتوقع أن يقدم على ذلك، وسط تكهنات بأن كبر سنه قد يدفعه للتراجع.



فحص طبي



وفي وقت سابق، أعلن طبيب البيت الأبيض في تقرير صحي مفصّل أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بصحة جيدة ويتمتع بالقدرة على أداء وظيفته رئيسا لـ أمريكا، وذلك بعد خضوع الأخير لفحص طبي روتيني.

وأشار الطبيب كيفن أوكونر إلى أن الرئيس الأمريكي يتناول ثلاثة عقاقير بناء على وصفة طبية وعقارين آخرين من دون وصفة.