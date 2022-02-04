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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. شعائر خطبة وصلاة الجمعة من محافظة الدقهلية

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

نقل التليفزيون المصري، شعائر خطبة الجمعة، بمسجد النصر بسرسو البرامون مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث يشارك كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار في افتتاح المسجد وأداء شعائر خطبة وصلاة الجمعة.

وينقل التليفزيون المصري والقنوات الفضائية والإذاعة، ظهر اليوم، شعائر خطبة وصلاة الجمعة، الموحدة التي عنونتها وزارة الأوقاف في أول جمعة من شهر رجب لعام 1443هـ، تحت عنوان “الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية”.

موضوع خطبة الجمعة
 

ويستعد أئمة وزارة الأوقاف، لأداء خطبة وصلاة الجمعة الأولى من شهر رجب لعام 1443هـ، والتي تأتي بعنوان "الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية"، حيث يؤدي أئمة وخطباء الوزارة شعائر خطبة وصلاة الجمعة في إطار الخطبة الموحدة وفي ضوء الضوابط التي أعلنتها الوزارة منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في مارس قبل الماضي.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بأداء شعائر صلاة وخطبة الجمعة اليوم، بمسجد النصر بسرسو البرامون مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث يشارك كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار في افتتاح المسجد وأداء شعائر خطبة وصلاة الجمعة.

موضوع خطبة الجمعة خطبة الجمعة التليفزيون المصري الدقهلية محمد مختار جمعة

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