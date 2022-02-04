عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. تساقط الثلوج على مرتفعات في الجنوب

الأردن
الأردن

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية الأردنية المهندس رائد آل خطاب، إن الكتلة الهوائية الباردة التي أثرت على المملكة اليوم، ستتعمق خلال فترة المساء.

وتوقع مدير الأرصاد الأردنية وفق صحيفة الدستور الأردنية، أن تنخفض درجات الحرارة عن يوم أمس بمقدار 4-5 درجات.

وأضاف أنه ومنذ الصباح الباكر بدأت التساقطات الثلجية على مرتفعات الطفيلة؛ القادسية والرشادية والعيص، وفي المزار الجنوبي في الكرك، بالإضافة إلى تساقط ثلوج ممزوجة بالأمطار على مرتفعات الشوبك.

وبين أن الأرصاد الجوية تتوقع استمرار التساقطات الثلجية على تلك المناطق خلال النهار، ما سيؤدي إلى تراكمها بشكل محدود.

وأشار إلى تعرض المناطق الشمالية والوسطى من المملكة إلى تساقطات مطرية بين الحين والآخر.

وأوضح أنه وخلال ساعات الليل من المتوقع أن تمتد الهطولات المطرية لتشمل مناطق أوسع من المملكة، وقد تكون غزيرة مصحوبة بالرعد، فضلا عن وجود توقعات بأن تشهد بعض مناطق العاصمة عمان تساقط زخات من البَرَد.

وأكد آل خطاب، أن المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة سيجلب المزيد من الأمطار، مبينا أن التساقطات المطرية ستستمر حتى مساء يوم غد السبت.

وحذر من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة الضباب.

وتوقع أن تتأثر المملكة بحالة جوية، مع نهاية الأسبوع المقبل، قد تؤدي إلى هطولات مطرية.

ترشيحاتنا

الآلاف من مستخدمي فيسبوك يغادرون المنصة للمرة الأولى في تاريخها

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. تمويل إضافي 15 مليون يورو من ألمانيا وتعديل مصروفات تحليل السفر

محدش بيسأل عليا.. رحلة معاناة عايدة عبد العزيز من التجاهل قبل وفاتها

أخبار التعليم.. الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. والمجلس الأعلى للجامعات يقر الخطط البحثية لجامعات إقليم وسط وغرب الدلتا

تحذير لوائل جمعة.. "كاف": إيقاف كيروش مباراتين وتغريمه 10 آلاف دولار

دعاء المطر الشديد والرعد والبرق.. وقت مستجاب الدعوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا .. تحديث بالصور

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

خاص من المغرب| كواليس الساعات الأخيرة لإنقاذ الطفل ريان .. طائرة ملكية مجهزة لنقله

على قيد الحياة.. أحدث فيديو للطفل ريان داخل البئر

تحويل العقد القديم .. تشريع جديد يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

جمال الغندور يفتح النار على بكاري جاساما حكم مباراة الكاميرون ومصر

للأبناء والبنات.. 3 حالات تستحق المعاش دون شروط بالقانون

كأنه متربي في مصر .."عصام عبدالفتاح" يشيد بأداء جاساما ويسخر من كيروش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفريق أسامه عسكر يعود للقاهرة بعد حضور مؤتمر رؤساء أركان الدول الأفريقية بـ إيطاليا

جلال الشرقاوي أستاذ الجيل البائس.. عاصر الحرب العالمية الثانية وطلب منه شيخ الأزهر المغادرة

زوجة جلال الشرقاوي تدخل في نوبة بكاء.. وياسر جلال أول الحاضرين لمسجد مصطفى محمود

أم كلثوم تعيد الغناء من أجله.. سر ترديد عظمة على عظمة يا ست في حفلات كوكب الشرق

فيديو

فيديو جراف.. قصة ملك التي تفترش رصيف شارع فيصل

الآلاف صدقوا.. هل يمكن توليد الكهرباء فعلا من الرأس الأصلع؟.. فيديو

جمال الغندور يفتح النار على بكاري جاساما.. فيديو

كن مؤدبا ورحيما.. طليقة أحمد الفيشاوي تُلمح لتعرضها للعنف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ