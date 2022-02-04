معهد تكنولوجيا الأغذية ينظم برنامجا تدريبيا لتأهيل الشباب العربي والإفريقي لسوق العمل

ينظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية مركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة- دورة تدريبية خلال الفترة من 25 يناير وحتى 22 فبراير وذلك لعدد 40 متدربا من الشباب الوافدين المقيمين في مصر من الأشقاء الأفارقة والعرب من دول (اريتريا – السودان – اليمن – العراق – سوريا) بالإضافة إلى متدربين مصريين.



ويقول د شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية إن البرنامج التدريبى يهدف الى تأهيل الشباب العربى والإفريقى الوافدين المقيمين فى مصر للعمل فى مجال اعداد وتقديم الغذاء وذلك بغرض دمج هذا الشباب مع الشباب المصرى بحيث يكتسب المتدرب فى نهاية البرنامج المعرفة والمهارات التى تؤهله لسوق العمل فى اعداد وتصنيع وتقديم الغذاء.



وأضاف "عرفات" أنه تم إعداد برنامج تدريبى متخصص يشتمل على عدد من المحاضرات النظرية لمدة 5 أيام وبرنامج تطبيقى عملى لمدة 15 يوما، حيث يتم تكليف كل متدرب بعمل مجموعة من المهام التطبيقية كمشروع من خلاله يتم تقييم أداء المتدرب على مدى اكتسابه المعرفة والمهارات المطلوبة و تنفيذا للتعليمات فقد تم التنبيه على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

يأتى ذلك انطلاقا من الدور الرائد لجمهورية مصر العربية فى مجالات التنمية المختلفة والتعاون المستمر مع الأشقاء العرب والدول الأفريقية.



وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية واشراف د عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية.