تكشف خطتها لعام 2025.. مازدا تطرح 23 طرازا جديدا خلال 3 سنوات قادمة

تخطط مازدا لتوسيع تشكيلة طرازاتها الكهربائية من خلال طرح 3 سيارات كهربائية جديدة خلال الـ 3 سنوات القادمة، مع طرح 5 طرازات هايبرد و 5 طرازات هايبرد بلج إن بحلول عام 2025، أي أنها خلال ثلاث سنوات فقط ستطرح 23 طرازا جديدا.

وفقا لتقرير "أوتو اكسبرس"، المتخصص في المركبات، ما زالت "مازدا" تتمسك بإنتاج سيارات بمحركات احتراق داخلي ولن تتخلى عنها بالكامل خلال السنوات القليلة الماضية مثل معظم الشركات الأخرى التي تتسابق في التخلص من سيارات البنزين، حيث تحرص مازدا على المضي قدما في أهدافها لتقليل بصمتها الكربونية بخطوات بطيئة ومحسوبة بدقة، تطمح العلامة التجارية إلى تقليل الانبعاثات الضارة للبيئة بنسبة 50% بحلول عام 2030 بالمقارنة بمستوى الانبعاثات عام 2010، مع الوصول للحياد الكربوني بالكامل عام 2050 من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة ومعاد تدويرها في عملية التصنيع، وهو الاتجاه الذي تنتهجه عدة شركات مثل "فولفو" و "بولستار" السويدية.

تعمل "مازدا" حاليا على تطوير محركات احتراق داخلي ذات 6 اسطوانات تكون ملائمة لموديلاتها الأكبر حجما مثل مازدا CX-60 و مازدا CX-8- الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات وهي كلها سيارات سيتم بناؤها باستخدام تقنية Skyactiv-X لتخفيف وزن السيارة وبالتالي الانبعاثات الكربونية.

كل السيارات المستقبلية من "مازدا" سيتم بناؤها على المنصة المعيارية الجديدة القابلة لإعادة الضبط Skyactiv EV وهي منصة بتقنيات جديدة توفر للشركة تكاليف الإنتاج لأنها قابلة للتعديل لأنها يبني تشكيلة كبيرة من الطرازات المختلفة في الحجم والإمكانيات بدءا من السيارات صغيرة الحجم وحتى الـ SUV كاملة الحجم، بقاعدة عجلات متغيرة وسعة بطاريات مختلفة لذلك يمكن أن تبني سيارة هاتشباك كهربائية أنيقة على نفس خط التجميع مثل سيارة الدفع الرباعي الهائلة.

