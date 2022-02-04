عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالقانون ..كيف يتم التعامل حال إحداث تحريفا في بيانات الكمبيالة ؟

صورة تعبيرية - كمبيالة
صورة تعبيرية - كمبيالة

وضع قانون التجارة ضوابط وآليات لمزاولة التاجر للمهنة، وذلك لمختلف الفئات سواء كانت أشخاصا اعتبارية أو أفرادا طبيعية من أجل إحداث الرقابة والحوكمة الشديدة علي ممارسة الأنشطة التجارية لما تمثله من قيمة مضافة داعمة للاقتصاد القومي، وبإعتبار الكمبيالات أحد أهم وسائل الدفع بالتقسيط في عمليات البيع والشراء لم يغفل القانون وضع ضوابط منظمة لإستخدامها بشكل سليم .

 

الصور 

وفي هذا الصدد نصت المادة (462) علي أن : 

 - لحامل الكمبيالة أن يحرر صورًا منها.

 - يجب أن تكون الصور مطابقة تماما لأصل الكمبيالة وما تحمل من تظهيرات وبيانات أخرى، كما يجب أن يبين فيها الحد الذى ينتهى عنده النسخ من الأصل.

 - يجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا بالكيفية التى يجرى بها تظهير أو ضمان الأصل وبالآثار نفسها.

ووفقا للمادة (463) فإنه :

 - يبين فى صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الحائز أن يسلم الأصل للحامل الشرعى للصورة.

 - وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا عمل احتجاجًا يذكر فيه أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه.

التموين: البيع الأونلاين يخضع لـ الأوكازيون الشتوي

خطوات فحص أجهزة سامسونج المستعملة قبل الشراء

 - إذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة "منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن.

التحريف 

إذا وقع تحريف فى متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد فى المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد فى المتن الأصلى.

 

التقادم

 - تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.

 - وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف.

 - وتتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضى ستة أشهر من اليوم الذى أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

 

وفي حالة إذا أقيمت الدعوى فلا تسرى مدد التقادم المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا من تاريخ آخر إجراء صحيح فى الدعوى، كما لا يسرى التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين فى سند مستقل إقرارًا يترتب عليه تجديد الدين.

ولا يكون لانقطاع المدة المقررة لتقادم الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع للمدة.

الكمبيالة قيمة مضافة الدفع بالتقسيط البيع الشراء

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام: الصلاة على النبي عبادة عظيمة وقربة بدأها سبحانه بنفسه

شاهد... ملعب مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية

شهيد لقمة العيش .. أحمد اعترض سارقيه فمزقوا جسده بالطعنات

سفير عمان: الفوز على الكاميرون يضاف للإنجازات المتعددة للمصريين

بحضور السيسي.. الرئيس الصيني يعلن انطلاق دورة الألعاب الشتوية في بكين| شاهد

الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا .. تحديث بالصور

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

خاص من المغرب| كواليس الساعات الأخيرة لإنقاذ الطفل ريان .. طائرة ملكية مجهزة لنقله

كلوب: سعيد بما فعله محمد صلاح بعد طرد كيروش

جمال الغندور يفتح النار على بكاري جاساما حكم مباراة الكاميرون ومصر

تحذير لوائل جمعة.. "كاف": إيقاف كيروش مباراتين وتغريمه 10 آلاف دولار

تخلى عن طبيعته الهادئة.. "الصحف العالمية" تعلق على انفعال محمد صلاح أمام الكاميرون

تحويل العقد القديم .. تشريع جديد يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفريق أسامه عسكر يعود للقاهرة بعد حضور مؤتمر رؤساء أركان الدول الأفريقية بـ إيطاليا

جلال الشرقاوي أستاذ الجيل البائس.. عاصر الحرب العالمية الثانية وطلب منه شيخ الأزهر المغادرة

زوجة جلال الشرقاوي تدخل في نوبة بكاء.. وياسر جلال أول الحاضرين لمسجد مصطفى محمود

أم كلثوم تعيد الغناء من أجله.. سر ترديد عظمة على عظمة يا ست في حفلات كوكب الشرق

فيديو

فيديو جراف.. قصة ملك التي تفترش رصيف شارع فيصل

الآلاف صدقوا.. هل يمكن توليد الكهرباء فعلا من الرأس الأصلع؟.. فيديو

جمال الغندور يفتح النار على بكاري جاساما.. فيديو

كن مؤدبا ورحيما.. طليقة أحمد الفيشاوي تُلمح لتعرضها للعنف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ