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وزير العدل اللبناني: نزع السلاح غير الشرعي ومكافحة الإرهاب مسار لا رجعة فيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير العدل اللبناني: نزع السلاح غير الشرعي ومكافحة الإرهاب مسار لا رجعة فيه

وزير العدل اللبناني
وزير العدل اللبناني

أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أن نزع السلاح غير الشرعي ومكافحة الإرهاب وملاحقة جميع الخارجين عن القانون مسار لا رجعة فيه، مشدداً على أن هذا المسار سيتسارع وأن التحقيق المتعلق بالمتفجرات المضبوطة وكل ما يتفرع عنه سيُستكمل حتى النهاية.

وقال نصار، عبر منصة "إكس": "نزع السلاح غير الشرعي، ومكافحة الإرهاب، وملاحقة جميع الخارجين عن القانون، مسار لا رجعة فيه، وسيتسارع التحقيق المتعلق بالمتفجرات المضبوطة، وكل ما يتفرع عنه، سيستكمل حتى النهاية".

يُذكر أن قيادة الجيش اللبناني كانت قد أعلنت، قبل عدة أيام، أن وحدة من الجيش ضبطت نحو 245 كيلوجراماً من مادة «تي إن تي» الشديدة الانفجار، و4 عبوات ناسفة، و8 مفجّرات عبوات، إضافة إلى أسلاك كهربائية خاصة بالمفجّرات، أثناء تهريبها من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني.

وأوضحت قيادة الجيش، في بيان، أنه بتاريخ الأول من أكتوبر 2026، ونتيجة عمليات الرصد والمراقبة عند الحدود الشمالية والشرقية، تمكنت الوحدة العسكرية من ضبط المضبوطات، فيما فرّ المهربون باتجاه الأراضي السورية فور وصول دورية من الجيش إلى المكان..مشيرة إلى أنه تم تسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة، فيما تتواصل المتابعة والتنسيق لتوقيف المتورطين في عملية التهريب.

وزير العدل اللبناني نزع السلاح كافحة الإرهاب

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