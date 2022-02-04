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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي.. تحرير مواقع جديدة في جبهة الملاحي اليمنية

الجيش اليمني
الجيش اليمني

نجحت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، في تحرير مواقع جديدة في جبهة الملاحيط بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي، أقصى شمال البلاد.

وبحسب قناة العربية؛ استعاد الجيش اليمني السيطرة على محور مران بجبهة الملاحيط بمديرية حيدان جنوب غرب محافظة صعدة، ضمن عملية عسكرية واسعة النطاق بإسناد مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وبدوره؛ ذكر قائد اللواء الثالث عاصفة، اللواء محمد العجابي أن "العملية العسكرية تأتي في إطار قوات ألوية اليمن السعيد الهادفة إلى تحرير كامل التراب اليمني واستعادة الشرعية والقضاء على الميليشيات الإرهابية الحوثية المدعومة إيرانياً".


وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت سلسلة هجمات وغارات استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في مناطق متفرقة في جبهة الملاحيط.

وتركزت أغلبها على منطقة مران في مديرية حيدان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

يذكر أن الجيش اليمني، مدعوماً من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، يخوض عمليات عسكرية في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة. 

 

بعد معارك عنيفة.. الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة من قبضة ميليشيا الحوثي

الجيش اليمني يستعيد مواقع "مهمة" من قبضة ميليشيا الحوثي بعد معارك عنيفة

اليمن ميليشيات الحوثي الجيش الوطني الجيش اليمني عملية عسكرية قوات الجيش محافظة صعدة

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