بعد معارك عنيفة.. الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة من قبضة ميليشيا الحوثي

أعلن الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، استعادة مواقع كانت تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، بعد معارك في محافظة مأرب، مسرح القتال الأعنف منذ مطلع العام الماضي، شمال شرقي اليمن.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، بأن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية حررت عدّة مواقع من سيطرة ميليشيا الحوثي في جبهة مَاس شمال غربي مأرب.

وأوضح المركز الإعلامي أنه قتل وأصيب العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية، وتم إعطاب 3 آليات قتالية واستعادة أسلحة متنوعة كانت بحوزة الميليشيات شمال غربي محافظة مأرب اليمنية.