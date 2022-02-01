موقع إماراتي: توقعات ببدء مفاوضات سد النهضة قريبا

أفاد موقع “العين” الإماراتي، اليوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن تبدأ مفاوضات ملف سد النهضة في المستقبل القريب.

ونقل الموقع عن مسؤول بوزارة الري السودانية، فضل عدم ذكر اسمه، قوله، إن بلاده تستعد للتفاوض بمنهجية فعاله تمكن الدول الثلاث من الوصول إلى اتفاق ملزم ومرضي بين الأطراف الثلاث تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد، الأحد الماضي، ضرورة التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن ومُلْزِم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وفقاً لقواعد القانون الدولي ومُخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك في إطار زمني مناسب ودون أي إجراءات منفردة.

ومن المتوقع أن تعلن إثيوبيا خلال الأيام المقبلة عن إنتاج أول طاقة كهربائية من سد النهضة الذي بلغت فيه نسبة البناء 82%، وفق تصريحات لكبار المسؤولين الحكوميين بطاقة إنتاجية قدرها 700 ميجاواط من توربينتين تغطيان 20% من احتياجات البلاد من الكهرباء.

وترفض القاهرة والخرطوم إصرار إثيوبيا على ملء السد قبل التوصل لاتفاق ملزم حول الملء والتشغيل.