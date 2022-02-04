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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وقعت على الأرض.. الفنانة بسمة تروي كواليس تعرضها لواقعتي تحرش| شاهد

الفنانة بسمة
الفنانة بسمة

روت الفنانة بسمة، كواليس تعرضها لواقعتي تحرش، قائلة: "حصلي حادثي تحرش في منطقة التجمع، فالواقعة الأولى كانت منذ حوالي 12 سنة، والحادث كان أكبر من أعرف أتصرف وأدافع عن نفسي، فسقطت على الأرض وكنت هموت ومبحبش أتذكر تفاصيله".

 

وأضافت بسمة خلال حوارها مع الإعلاميتين سهير جودة، ومفيدة شيحة، ببرنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار، مساء اليوم الجمعة: "في الواقعة الثانية كان واحد بيحاول يمد إيده عليا وعرفت ساعتها أواجه وأضربه بالقلم".

 

وتابعت بسمة: "أنا شخصية عندها صلابة وتحدي، وخضعت لورش تمثيل في الخارج من أجل تنمية موهبتي التمثيلية، والناس واخده فكرة عني إني فنانة متكبرة أحيانًا وأنا على العكس شخصية متواضعة وبحب الناس".

 

وتابعت بسمة: “قمت بتجسيد أدوار كوميدية من خلال (العيادة) و(حريم كريم) ودوري بفيلم (مرجان أحمد مرجان) مع النجم الكبير عادل إمام من أحب الأدوار لنفسي”.

 

فيما هنأت الفنانة بسمة، المصريين بفوز منتخب الوطني على نظيره الكاميروني، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، والتأهل لنهائي البطولة.

 

وكشفت الفنانة بسمة خلال حوارها مع الإعلاميتين سهير جودة، ومفيدة شيحة، ببرنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار، مساء اليوم الجمعة، كواليس تعافيها من الإصابة بعدوى فيروس كورونا للمرة الثانية، قائلة: "الإصابة الأولى بالفيروس كانت خلال مشاركتي بأحد المهرجانات وأصبت بالعدوى، وكان عندي حالة رعب اني ابنتي تكون أصيبت بالعدوى مني نتيجة ملازمتها لي"

 

وأضافت بسمة: "في المرة الثانية أصيبت بكورونا واكتشفت العدوى بالصدفة، خلال تصوير مشاهد مسلسل "اللي ما يشتري يتفرج"، وكنت مضطرة رغم الإصابة إني أنزل أكمل تصوير عشان المسلسل كان بيتصور حلقة بحلقة ويذاع يوميًا".

 

وتابعت الفنانة بسمة: "كنت بتعمد الابتعاد عن أي تجمعات خلال تصوير مشاهدي من مسلسل (اللي ما يشتري يتفرج)، واضطريت أصور المشاهد بتاعتي بصورة أكون بعيد فيها عن زمايلي في المسلسل بالاتفاق مع المخرج عصام نصار، وبعد التصوير كنت بعزل نفسي عن باقي فريق العمل".

الفنانة بسمة واقعتي تحرش تحرش بسمة اخبار التوك شو منطقة التجمع

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