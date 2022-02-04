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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النقل تعلن تفاصيل إنشاء محور دمياط لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالدولي الساحلي

وزير النقل
وزير النقل

تابع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه كل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وعدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الدقهلية  أعمال إنشاء محور  طولي مروري  من بنها حتى دمياط  لربط طريق  القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 140 كم و الذي يشمل على عدد15 عمل صناعي (15 كوبري) وذلك لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر  6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي (القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ) وحيث يمر الطريق مباشرة على 3 عواصم من عواصم  المحافظات الستة وهي مدن بنها والمنصورة ودمياط.

 

وحيث تفقد الوزير مواقع العمل الخاصة بتنفيذ توسعة المسافة من بنها  إلى المنصورة  و إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 70  كم بعرض 4 حارات ليكون اتجاه  المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح  بواقع 4 حارات ويكون  اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة بواقع 4حارات كما يتم توسعة المسافة من المنصورة حتى دمياط بطول 50 كم  وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ووجه وزير النقل بدراسة  فصل عدد 2 حارة مرورية  في المسافة من المنصورة حتى بنها كطريق خدمة للشاحنات في الاتجاهين وتنفيذه خرساني للقادم  بإتجاه  القاهرة لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من ميناء دمياط واسفلت  باتجاه المنصورة.


و تفقد الوزير خلال جولته موقع ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي  وأعمال تنفيذ ممشى للأهالي  في المسافة من كوبري الزراعي حتى كوبري بنها القديم بطول 1400متر كما تم متابعة  أعمال إنشاء عدد من الكباري العلوية والسطحية والأعمال الصناعية بالمشروع والتي تبلغ 8 كباري علوية هي (كوبري قنطرة بحر مويس  والذي بلغت نسبة تنفيذه (89%)  وكوبري جمجرة والذي بلغت نسبة تنفيذه  (95 %) وكوبري أسنيت والذي بلغت نسبة تنفيذه  (99.70%)  وكوبري كفرشكر والذي بلغت نسبة تنفيذه (96.2%) وكوبري المنشأة الكبرى. والذي بلغت نسبة تنفيذه (59%) وكوبري صهرجت والذي بلغت نسبة تنفيذه 64% وكوبري اوكوبري ميت غمر أعلى السكة الحديد والذي بلغت نسبة تنفيذه 53% وكوبري السافورية والذي بلغت نسبة تنفيذه 15%) وكذلك أعمال إنشاء 8 كباري سطحية وعمل صناعي على الرياح .

 

كما تابع الفريق مهندس كامل الوزير  أعمال تنفيذ قطاعات الطرق بالمشروع، ووجه بمراعاة مواصفات الجودة العالية في تنفيذ كافة الأعمال والالتزام بالخطة الزمنية المحددة ووضع lمخطط للاستغلال الأمثل أسفل الكباري والمحافظة على حرم الطريق.

 

وكذلك ضرورة استمرار تنفيذ  أعمال إنشاء الطريق المتجه إلى المنصورة على البر الشرقي بالتنسيق مع وزارة الري ممثلة في مديريتي الري بالقليوبية والدقهلية للحفاظ على القطاع المائي الآمن الذي يحافظ على كمية الماء المطلوبة  للزمامات الزراعية التي يخدمها الرياح التوفيقي وحيث  تقوم هيئة الطرق بالتنسيق مع وزارة الري في إطار المحافظة على القطاع المائي بإنشاء مسطاح للمجري المائي للحفاظ على جانب الترعة من الانهيار حيث أنه قد حدث له تآكل نتيجة أعمال تطهير المجرى المائي على مدار السنوات الماضية وأصبح يهدد جسر الطريق و عمل دوائر انزلاق وانهيارات جسر الطريق وبالتالي فإن الأعمال التي تتم فهي لحماية المجرى المائي والحفاظ على القطاع المائي وكميات المياه الآمنة المطلوبة لري الاراضي الزراعية التي يخدمها الرياح التوفيقي.

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