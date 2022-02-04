للمرة الثانية خلال أسبوع..صحة قنا تنظم قافلة طبية مجانية بالقرى الأكثر احتياجاً

استهدفت ١٠٧٨ حالة

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية بقرية أبو دياب غرب التابعة لمركز دشنا ، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .



قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن القافلة ضمت جميع التخصصات الطبية المختلفة، ونجحت في توقيع الكشف الطبى على ١٠٧٨ حالة بواقع " ٣٤١ حالة أمراض باطنة ، ٣٠٨ حالة طب أطفال ، ٢٩١ حالة طب وجراحة العيون ، ٨٥ حالة جراحة عامة ، ٢٩ حالة تنظيم أسرة ، ٥٢ حالة أمراض نساء وتوليد ".

وأضاف الداودى، بأن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لـ ٤٥ حالة، و أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ٩٠ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة .

و أشار الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا ، إلى أن هذه القافلة تعد ثانى قافلة تنظمها المديرية خلال أسوع واحد ، حيث تم الكشف على ١٠١٣ حالة خلال القافلة الأولى .

و أكد تاوضرواس، بأنه تم وضع خطة مسبقة لتسيير القوافل الطبية المجانية على مدار العام ، نستهدف من خلالها القرى والنجوع الأكثر احتياجاً ، لوصول الخدمة إلى مستحقيها .



قوافل طبية بقنا

قوافل طبية بقنا

قوافل طبية بقنا

قوافل طبية بقنا

قوافل طبية بقنا