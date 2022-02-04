رمضان صبحي يحتفل بفوز الفراعنة على الكاميرون



حرص رمضان صبحي، لاعب منتخب مصر، على الاحتفال بتأهل المنتخب الوطني لنهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز علي الكاميرون.



ونشر رمضان صبحي صور له عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام أثناء الاحتفال بتأهل الفراعنة لملاقاة منتخب السنغال يوم الأحد المقبل في نهائي الكان.



وتأهل منتخب مصر لنهائي البطولة الإفريقية بعد الفوز على نظيره الكاميروني بركلات الترجيح، في اللقاء المقام على ملعب باول بيا ستاديوم ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش، لتحقيق الفوز على السنغال في مباراة الأحد، والتتويج ببطولة أمم أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة.