عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكرى يهاجم الإعلامى إبراهيم عيسى وآخرين: يسعون إلى تدمير مصر.. فيديو

مصطفى بكرى وإبراهيم
مصطفى بكرى وإبراهيم عيسى

هاجم الإعلامى  مصطفى بكرى، تصريحات الإعلامى إبراهيم عيسى وإعلاميين آخرين. 


وأضاف بكرى خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "صدى البلد"،أن منصة نتفيلكس، تروج للشذوذ، ومن يريد الأنضمام لها ينضم، مطالبا بوقفها فى مصر.

وأكد مصطفى بكرى، كل من يدافع عن الدولة، ورموزها فهو فى الخندق الوطنى، وكل ما يحاول اغتيال الشخصية الدينية أو الوطنية أو يسعى لدمار هذا الوطن فهو فى الخندق المعادي.

وتابع بكرى قائلا:" لست ضد الاختلاف السياسى، لكن لا يصح لوم الذين يقرأون القرآن فى الصيدليات، وفى اليوم الثانى يدافع عن الذي تقدمه منصة نيتفليكس".

وأضاف بكرى قائلا:" هو اللى فى بيقرأ قرأن فى الصيدلية هو اللى معطل الدنيا، انتوا عاوزين ايه من البلد، انتوا بـ تخربوها وتسعوا إلى تدميرها".

وقال بكرى، ما تفعلوه يصب مع من يهاجم مصر من الخارج، وأحذر كل من يسير فى الطريق .

ليه أدخل اجزخانة ألاقي صيدلي قاعد بيقرأ قرآن

 

وأكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن التعليم الجامعي موضوع استراتيجي مهم وله علاقة بمستقبل البلاد ويجب أن يكون محل نقاش ومتابعة ورقابة، قائلا: "منظومة التعليم العالي في مصر تدار بعشوائية وحان الوقت لدراسة ربط التخصصات التي تقدمها الجامعات باحتياجات سوق العمل".

 

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن هناك عشوائية وتخبط واضح في التخطيط لمنظومة التعليم العالي رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكدا أن وعي المجتمع لا بد أن يكون في مرحلة التعليم العالي وهذا ما لم يحدث في مصر.

 

وتابع: "عندنا في مصر 429 كلية ومقررات الكليات النظرية في الجامعات المصرية تقوم على الحفظ والتلقين ولا تواجه الفكر المتطرف، وهناك سوء تخطيط واضح في توزيع طلاب مرحلة التعليم العالي علي الكليات".

وأكمل إبراهيم عيسي: "ليه أدخل أجزخانة ألاقي صيدلي بيقرأ قرآن بدل ما يقرأ مرجع أدوية، مردفا: "القرآن جميل وكل حاجة وبه معاني كثرة تستحق التدبر ولكن دارس الكلية العلمية يجب أن يبحث عن تطوير نفسه في مجاله".
 

الإعلامي مصطفى بكري الإعلامي إبراهيم عيسى مصطفى بكري إبراهيم عيسى منصة نتفيلكس الاختلاف السياسى الصيدليات

ترشيحاتنا

علي محمد علي مُعلِّق مباراة مصر والسنغال: سنفوز على منتخب ساديو ماني

مصطفى بكري يحذر إبراهيم عيسى من اختراق الأمن القومي المصري

فرصة كبيرة.. التموين: الأوكازيون الشتوي 2022 يختلف عن كل عام

هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه مكافأة للاعبي المنتخب حال حصد أمم إفريقيا

فيلا مسكونة بالجن.. بسنت النبراوي وريم أحمد: تحصنا بالقرآن أثناء تصوير ولهان

ليس كورونا.. متحور جديد لمرض خطير يهدد العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلغاء الفصل الدراسي الثاني.. جامعة القاهرة تنفي إخلاء مدينة الطلبة

دخول فريق الإنقاذ.. تطور هام في أزمة الطفل المغربي ريان

إغلاق المدارس.. عاصفة ثلجية عاتية تجتاح الولايات المتحدة.. فيديو

رامي ربيعة: هزيمة الأهلي من مونتيري بخماسية تحفيز لموقعة مونديال الأندية

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة في هذا الموعد

كيروش: فخور بمعاقبتي من أجل حماية منتخب مصر

جمال الغندور يفتح النار على بكاري جاساما حكم مباراة الكاميرون ومصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرقام قياسية تزين سجل الفراعنة.. ما سر زجاجة البركة التي احتفظ بها أبو جبل؟

الفريق أسامه عسكر يعود للقاهرة بعد حضور مؤتمر رؤساء أركان الدول الأفريقية بـ إيطاليا

جلال الشرقاوي أستاذ الجيل البائس.. عاصر الحرب العالمية الثانية وطلب منه شيخ الأزهر المغادرة

زوجة جلال الشرقاوي تدخل في نوبة بكاء.. وياسر جلال أول الحاضرين لمسجد مصطفى محمود

فيديو

فيديو جراف.. شغل مصريين .. سر زجاجة أبوجبل التي قادت مصر إلى نهائي البطولة

تزوج سرا وكشفته الراقصة شمس.. أسرار في حياة سعد الصغير

ضربات ولكمات| عمر كمال يمزح مع كوكسال بابا

فيديو جراف.. قصة ملك التي تفترش رصيف شارع فيصل

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ