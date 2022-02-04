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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشرف زكى وفتوح أحمد وطارق لطفى يشاركون في عزاء والدة الفنان محمد جمعة

عزاء والدة الفنان
عزاء والدة الفنان محمد جمعة

حرص الدكتور اشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على حضور عزاء والدة الفنان محمد جمعة، وذلك في مسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين.

 

كما شارك ايضا كل من:  الفنان طارق لطفى، احمد فتحى، وفتوح احمد، وظهرت ملامح الحزن على الفنان محمد جمعة وهو يستقبل مع أفراد من أسرته الحضور في عزاء والدته.


يذكر أن والدة الفنان محمد جمعة رحلت عن عالمنا يوم الاثنين الماضي، وتم تشييع الجثمان ودفنه، في عصر اليوم الذي توفت به في مقابر العائلة بمحافظة الفيوم، مسقط رأس العائلة.


حصل محمد جمعة على شهرة واسعة، من خلال شخصية عم ضياء التي شارك بها في مسلسل الوصية عام 2018، وتركت الشخصية آثارًا واضحة مع الجمهور حتى يومنا هذا، ولا زالت جملة "كله رايح"، تتردد على السوشيال ميديا، فهي جملة اشتهرت بها الشخصية خلال أحداث المسلسل.

 

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عزاء والدة الفنان محمد جمعة اشرف زكي طارق لطفي مسجد الحامدية الشاذلية الدكتور أشرف زكى

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