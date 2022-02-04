مصطفى بكري يحذر إبراهيم عيسى من اختراق الأمن القومي المصري

بعد هجومه على شيخ الأزهر..

دافع الإعلامي مصطفى بكرى، عن الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مؤكدا أنه يواجه حملات كثيرة وتقولات كثيرة.

وخلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "صدى البلد"، قال مصطفى بكري : "أنا بطبعى منحاز للشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر لأنه نموذجا للوسطية والانتماء لمصر والحرص على الوطن والعقيدة"، مضيفا:"أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مازال يتمسك بالقيم والثوابت ولا شئ يمكن أنه يؤثر فيه ويجعله يتراجع".

وأكد مصطفى بكرى، أن البعض حاول النيل من شيخ الأزهر ومواقفه، ولكنه شيخ الأزهر دائما حائط صد للدفاع عن القيم والعقيدة المصرية.، متابعا:"عاوزين تشوفوا شيخ الأزهر ومكانته شوفوا كيف يتم استقباله خارجيا، فهو نموذجا للوسطية".

مصطفي بكري يحذر من هدم الرموز الوطنية

وتساءل بكري: إذا ما تقولنا على شيخ الأزهر اليوم، غدا سيتم التقول على البابا، وسيتم هدم الرموز الوطنية ماذا سيتبقى لمصر بعد ذلك، هذا يعني اختراق الأمن القومى المصرى".

وهاجم الإعلامى مصطفى بكرى، تصريحات الإعلامى إبراهيم عيسى وإعلاميين آخرين، مؤكدا أن منصة نتفيلكس، تروج للشذوذ، ومن يريد الانضمام لها ينضم، مطالبا بوقفها فى مصر.

وأكد مصطفى بكرى، كل من يدافع عن الدولة، ورموزها فهو فى الخندق الوطنى، وكل ما يحاول اغتيال الشخصية الدينية أو الوطنية أو يسعى لدمار هذا الوطن فهو فى الخندق المعادي.

وتابع بكرى قائلا:" لست ضد الاختلاف السياسى، لكن لا يصح لوم الذين يقرأون القرآن فى الصيدليات، وفى اليوم الثانى يدافع عن الذي تقدمه منصة نيتفليكس".

وأضاف بكرى قائلا:" هو اللى فى بيقرأ قرأن فى الصيدلية هو اللى معطل الدنيا، انتوا عاوزين ايه من البلد، انتوا بـ تخربوها وتسعوا إلى تدميرها".

وقال بكرى، ما تفعلوه يصب مع من يهاجم مصر من الخارج، وأحذر كل من يسير فى الطريق .

ليه أدخل أجزخانة ألاقي صيدلي قاعد بيقرأ قرآن



وأكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن التعليم الجامعي موضوع استراتيجي مهم وله علاقة بمستقبل البلاد ويجب أن يكون محل نقاش ومتابعة ورقابة، قائلا: "منظومة التعليم العالي في مصر تدار بعشوائية وحان الوقت لدراسة ربط التخصصات التي تقدمها الجامعات باحتياجات سوق العمل".

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن هناك عشوائية وتخبط واضح في التخطيط لمنظومة التعليم العالي رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكدا أن وعي المجتمع لا بد أن يكون في مرحلة التعليم العالي وهذا ما لم يحدث في مصر.

وتابع: "عندنا في مصر 429 كلية ومقررات الكليات النظرية في الجامعات المصرية تقوم على الحفظ والتلقين ولا تواجه الفكر المتطرف، وهناك سوء تخطيط واضح في توزيع طلاب مرحلة التعليم العالي علي الكليات".

وأكمل إبراهيم عيسي: "ليه أدخل أجزخانة ألاقي صيدلي بيقرأ قرآن بدل ما يقرأ مرجع أدوية، مردفا: "القرآن جميل وكل حاجة وبه معاني كثرة تستحق التدبر ولكن دارس الكلية العلمية يجب أن يبحث عن تطوير نفسه في مجاله".