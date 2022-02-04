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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فئات أوبل جراند لاند موديل 2022 في مصر.. صور

اسعار فئات اوبل جراند
اسعار فئات اوبل جراند لاند موديل 2022

عززت شركة اوبل العريقة من تواجدها داخل السوق المصري عبر باقة من الموديلات المتنوعة، ومنها النسخة جراند لاند موديل 2022ـ، والتي يتم تقديمها عبر 3 فئات من التجهيزات، مع اطلالة خارجية تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

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اسعار فئات اوبل جراند لاند موديل 2022 

مواصفات السيارة اوبل جراند لاند موديل 2022 

 

زودت السيارة اوبل جراند لاند موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 163 حصانا، وعزم دوران يبلغ 240 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات.

اسعار فئات اوبل جراند لاند موديل 2022 

ومع هذه القدرات الفنية تتمكن جراند لاند موديل 2022 من التسارع عبر نقطة الثبات وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 9.4 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يقارب الـ 7 لترات، وذلك عندما تقطع السيارة مسافة تصل لـ 100 كيلومتر.

اسعار فئات اوبل جراند لاند موديل 2022 

وتحتوي السيارة على مواصفات خاصة بالحماية والأمان مثل، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، مع برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وبرنامج الثبات الالكتروني ESP، مع كاميرا خلفية لسهولة الإصطفاف، ومستشعرات ركن، ومرايات جانبية كهربائية، وفرامل يد كهربائية الأداء ايضا.

 

اسعار فئات اوبل جراند لاند موديل 2022 

أسعار السيارة اوبل جراند لاند موديل 2022 في مصر

 

الفئة الأولى ELEGANCE اوبل جراند لاند موديل 2022 محرك 1600 سي سي بقيمة قدرها 470,000 جنيه.

 

الفئة الثانية HIGH LINE اوبل جراند لاند موديل 2022 محرك 1600 سي سي بقيمة قدرها 530,000 جنيه.

 

الفئة الثالثة TOP LINE اوبل جراند لاند موديل 2022 محرك 1600 سي سي بقيمة قدرها 560,000 جنيه.

اسعار فئات اوبل جراند لاند موديل 2022 
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