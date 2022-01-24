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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات أوبل كروس لاند موديل 2022 في مصر.. صور

اسعار ومواصفات اوبل
اسعار ومواصفات اوبل كروس لاند موديل 2022 في مصر

تنتمي السيارة اوبل كروس لاند موديل 2022 إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، التي تقدم داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات وهم ELEGANCE و TOP LINE، وتحمل السيارة حزمة من مواصفات الحماية والامان مع برامج الرفاهية والتحكم، إلى جانب التصميم الخارجي الرياضي.

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اسعار ومواصفات اوبل كروس لاند موديل 2022 في مصر

مواصفات السيارلاة اوبل كروس لاند موديل 2022

حصلت السيارة على محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو، يمكنه انتاج قوة قدرها 110 حصانا، و 205 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد أوامر التسارع من خلال علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، مما يجعلها تنطلق من النقطة 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 11.8 ثانية.

اسعار ومواصفات اوبل كروس لاند موديل 2022 في مصر

وتقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود بـ 5.4 لتر عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كم، بينما دعمت السيارة بجنوط رياضية يتراوح قياسها بين 16 و 17 بوصة، مع مصابيح أمامية انسيابية المظهر وفتحة سقف للفئة عالية التجهيزات، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس 7 بوصة، ونظام صوتي يصل لـ 6 مكبرات صوتية.

اسعار ومواصفات اوبل كروس لاند موديل 2022 في مصر

وجاءت السيارة بقياسات خارجية بلغت 4211 مم للطول، وبعرض يبلغ 1765 مم، و 1605 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 410 لتر، بينمت حصلت اوبل كروس لاند موديل 2022 على حجزمة من تقنيات الحماية مثل فرامل ABS و EBD، ونظام الثبات الالكتروني، مع خاصية متابعة ضغط الاطارات، ومنظومة الوسائد الهوائية، إلى جانب حساسات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، ومرايات جانبية كهربائية.

اسعار ومواصفات اوبل كروس لاند موديل 2022 في مصر

أسعار السيارة اوبل كروس لاند موديل 2022 بالسوق المصري 

الفئة الأولى اوبل كروس لاند موديل 2022 ELEGANCE محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 340 الف جنيه.

الفئة الثانية اوبل كروس لاند موديل 2022 TOP LINE محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 370 الف جنيه.

اوبل كروس لاند أوبل كروس لاند موديل 2022 السيارة أوبل كروس لاند موديل 2022

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