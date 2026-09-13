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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تشارك في "أسبوع التعلم الرقمي" بباريس وتستعرض التجربة المصرية في تطوير المنظومة

نائب وزير التربية والتعليم
نائب وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات "أسبوع التعلم الرقمي" بباريس، والذي عُقد خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر، تحت عنوان "التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي"، وذلك بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) مصر، من خلال مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر – المرحلة الثانية (TCTI II).

وجاءت المشاركة في إطار الشراكة المصرية الألمانية الهادفة إلى دعم تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وتحديثها وفقًا لأحدث النظم الرقمية العالمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وشارك في الفعاليات، إلى جانب الدكتور أيمن بهاء الدين، أندرياس آدريان، منسق قطاع التعليم الفني وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) مصر ومدير مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر – المرحلة الثانية (TCTI II)، و حسين الصافي، مدير مسار التعلم الرقمي بالتعليم الفني بمشروع TCTI II، والاستاذة دعاء حازم، مسؤول مشروعات بمكتب اليونسكو بالقاهرة.

وتضمنت الفعاليات جلسة نقاشية بعنوان "السياسات والاستراتيجيات الوطنية: مناهج الحوكمة على مستوى النظام"، تناولت كيفية بناء الحكومات لاستراتيجيات وطنية حقيقية للذكاء الاصطناعي، تربط بين السياسات والأخلاقيات وتدريب المعلمين والمنصات العامة، بدلًا من الاكتفاء بمشروعات تجريبية متفرقة دون تنسيق حقيقي.

واستعرضت الجلسة تجارب عدد من الدول في هذا الإطار، من بينها التجربة المصرية التي قدمها الدكتور أيمن بهاء الدين والسيد أندرياس آدريان تحت عنوان «مصر: مستقبل التعليم الفني ومهارات الذكاء الاصطناعي للمعلمين».

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لتحديث منظومة التعليم الفني، قائلًا: "مشاركتنا في أسبوع التعلم الرقمي بباريس تعكس التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمواكبة أحدث التوجهات العالمية في دمج الذكاء الاصطناعي بمنظومة التعليم الفني، ونعمل حاليًا على تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة للتحول الرقمي، تضع تطوير مهارات المعلمين والطلاب على قدم المساواة، كما أن شراكتنا مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) نموذج لما يمكن أن تحققه الشراكات الدولية حين تُبنى على أهداف واضحة ورؤية مشتركة".

ومن جانبه، أعرب أندرياس آدريان، منسق قطاع التعليم الفني وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) مصر ومدير مشروع (TCTI II)، عن سعادته بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا أن الهدف من مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية هو إطلاق مسارات مبتكرة للتعلم الرقمي تتضمن أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي وموجهة لطلاب التعليم الفني، بالتوازي مع الاستثمار في بناء قدرات المعلمين وتدريبهم، وتسهم هذه الشراكة بشكل مباشر في تطوير منظومة التعليم الفني في مصر لتصبح أكثر ابتكارًا وشمولًا واستجابة للتغيرات المتسارعة في سوق العمل.

وجدير بالذكر أن مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر – المرحلة الثانية (TCTI II)، تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي نيابةً عن الحكومة الألمانية وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات في مصر (EU4YES)، بهدف دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إطلاق مسارات التعلم الرقمي بالتعليم الفني في مصر.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

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