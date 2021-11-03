تعرف على أحدث أسعار اوبل كورسا هاتشباك موديل 2022 | صور

تنتمي السيارة اوبل كورسا إلى فئة السيارات الهاتشباك التي تقدمها العلامة التجارية الألمانية العريقة، حيث كشفت العلامة العريقة عن أسعار نسخة 2022 داخل السوق المصري، والتي جاءت بزيادة سعرية بلغت قيمتها 5000 جنيه.

تأتى السيارة أوبل كورسا موديل 2022 بمحرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، وبقوة 130 حصانا بناقل حركة أوتوماتيك تيبترونيك 6 سرعات، وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي، وتتسارع من الثبات وحتى 100 كم في حوالي 8.7 ثانية، عزم السيارة 230 نيوتن.متر.

وتضم السيارة أوبل كورسا موديل 2022، عددا من وسائل الأمان من بينها نظام للفرامل مانع للانغلاق ABS ونظام الثبات الإلكتروني ESP، كما يوجد نظام تحذير الاصطدام الأمامي، و6 وسائد هوائية وحساسات ركن أمامية وخلفية وحزام أمان خلفي.

دعمت سيارة أوبل كورسا موديل 2022 بشاشة وسطية مدمجة بمقاس 7 بوصات، تعمل الشاشة بنظام أبل كار بلاي أو أندرويد أوتو، و6 سماعات للصوت، ومزودة بكاميرا مراقبة الرؤية الخلفية، والمقاعد في السيارة جميعها مبطنة بالجلد العالي الجودة.

جهزت سيارة أوبل كورسا موديل 2022 بمصابيح LED أمامية وتوجد التقنية النهارية وكشافات ضباب أمامية، مرايا جانبية سوداء تعمل كهربائيا ويمكن طيها، وفتحة سقف بانورامية بشكل جذاب.

يبلغ سعر سيارة أوبل كورسا موديل 2022 في مصر بـ 330 ألف جنيه.