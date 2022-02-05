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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتهاء المؤتمر الدولي العاشر لجمعية أبحاث المسالك البولية.. اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تواصل  الجمعية المصرية لأبحاث المسالك البولية مؤتمرها العاشر، والذي استمر علي مدار ثلاثة أيام ثلاثة أيام من ٣ الى ٥ فبراير  بإحدى فنادق القاهرة الكبرى.

يأتي ذلك تحت رعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان ، د. محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس ، د. رفيق الحلبى أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية ورئيس المؤتمر ود. شريف مراد أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية بجامعة عين شمس، وسكرتير الجمعية ومقرر عام المؤتمر ود. أيمن راشد أستاذ جراحه المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم.

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وبمشاركة لفيف من مجلس إدارة الجمعية المصرية لجراحات المسالك البولية ونخبة من الأساتذة والمتخصصين من مختلف الجامعات المصرية ومستشفيات الشرطه والقوات المسلحة.

يناقش المؤتمر أحدث الوسائل العلمية فى تشخيص وعلاج مختلف أمراض جراحة المسالك البولية والتناسلية.

أبحاث المسالك البولية الجمعية المصرية لأبحاث المسالك البولية خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي جامعة عين شمس اخبار التعليم

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