انتهاء المؤتمر الدولي العاشر لجمعية أبحاث المسالك البولية.. اليوم

تواصل الجمعية المصرية لأبحاث المسالك البولية مؤتمرها العاشر، والذي استمر علي مدار ثلاثة أيام ثلاثة أيام من ٣ الى ٥ فبراير بإحدى فنادق القاهرة الكبرى.
يأتي ذلك تحت رعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان ، د. محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس ، د. رفيق الحلبى أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية ورئيس المؤتمر ود. شريف مراد أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية بجامعة عين شمس، وسكرتير الجمعية ومقرر عام المؤتمر ود. أيمن راشد أستاذ جراحه المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم.
وبمشاركة لفيف من مجلس إدارة الجمعية المصرية لجراحات المسالك البولية ونخبة من الأساتذة والمتخصصين من مختلف الجامعات المصرية ومستشفيات الشرطه والقوات المسلحة.
يناقش المؤتمر أحدث الوسائل العلمية فى تشخيص وعلاج مختلف أمراض جراحة المسالك البولية والتناسلية.