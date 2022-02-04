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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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انحسار الأمطار.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية.. فيديو

الأمطار
الأمطار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت تحذيرا بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.


وأضافت "شاكر"، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا اليوم"،: "حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت منذ ظهر الخميس، ممثلة في نشاط الرياح المثيرة للأتربة"، لافته إلى أن: "السبب في حالة عدم الاستقرار الجوية هو وجود منخفض جوي أثر على جمهورية مصر العربية".

 

وأشارت إلى أن: "المنخفض الجوي أثر برياح جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية والتي تسبب في إثارة الرمال والأتربة"، موضحه: "كان هناك تساقط أمطار منذ الأمس وحتى الآن على العديد من مناطق الجمهورية".

 

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية،: "السواحل الشمالية والوجه البحري، والقاهرة، شهدت اليوم أمطار بين متوسطة وغزيرة"، لافته: "الساعات القادمة ستمتد الأمطار لتشمل معظم مناطق سيناء بأمطار متفاوتة الشدة".

 

وتابعت: "اعتبارا من غد السبت ستبدأ الأمطار في الانحسار في المناطق الشمالية فقط وعلى محافظات الوجه البحري وتنعدم في باقي محافظات الجمهورية، مع هدوء سرعات الرياح على معظم مناطق الجمهورية".

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