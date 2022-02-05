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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: التدريب الطبي عملية تعليمية مستمرة تهدف إلى اكتساب الخبرة والمهارة

النائب مصطفى أبو
النائب مصطفى أبو زيد

أيد النائب مصطفى أبو زيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،  إعلان وزارة الصحة والسكان، تدريب 47 ألف و598 من الفرق الطبية بكافة التخصصات على مستوى الجمهورية، خلال عام 2021، بالحضور المباشر والافتراضي "أون لاين"، مضيفا  ان الأطباء في مصر في حاجة إلى تدريب جيد، سواء تدريب مباشر أوإلكتروني.

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وطالب مصطفى أبو زيد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"  بضرورة تنفيذ هذا الأمر وعدم الاكتفاء بالإعلان فقط، من أجل أن يكون هناك جيل من الأطباء قادر على قيادة المنظومة الطبية بشكل يضمن الأمان لكافة المواطنين.


ولفت النائب مصطفى أبو زيد، إلى ان التدريب الطبي يعد عملية تعليمية مستمرة، تهدف إلى اكساب الطبيب خبرة ومهارة محددة في تخصص محدد في الطب.


ونوه عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى ما يمر به الأطباء الملتحقون بالزمالة في الوقت الحالي، حيث التخبط الشديد فى خطة التدريب، وسوء المعاملة.
 

وزارة الصحة والسكان مصطفى أبو زيد لجنة الشئون الصحية زارة الصحة صدى البلد التدريب الطبي

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